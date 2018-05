Relogement à Alger : 3.000 familles concernées à partir d’aujourd’hui

Lancement, aujourd’hui, de la dernière étape de la 23e opération de relogement dans plusieurs communes relevant de la wilaya d’Alger.

Pour une bonne nouvelle, c’en est une ! L’annonce a été faite, hier, par le wali Abdelkader Zoukh, lors d’une conférence de presse, tenue au siège de la wilaya. En effet, les services de la wilaya d’Alger lancent, à partir d’aujourd’hui, une importante opération de relogement dans plusieurs quartiers des communes de la capitale. Il s’agit d’El-Harrach, de Draria, de Birkhadem et de Baraki.

Cette énième opération constitue, en fait, l’ultime étape de la 23e opération de relogement organisée dans la capitale et qui concernera 2.000 familles occupant des habitations précaires, des caves et des terrasses d’immeubles.

Parmi ces familles, heureuses élues d’un logement neuf, on dénombre, entre autres, celles occupant des bidonvilles dans la cité Bitaf APC Cnep, commune de Birkhadem, les chalets, ainsi que des familles habitant les alentours de l’Oued El-Harrach.

Cette importante opération de relogement profitera également à d’autres bénéficiaires, puisqu’elle coïncide par la remise des clefs au profit de 1.000 familles résidant dans plusieurs communes, à l’instar de Chéraga et de Sidi Moussa. Celles-ci se verront octroyer des logements sociaux participatifs (LSP).

«Une opération qui sera reconduite pour les bénéficiaires de la même formule de logement au niveau de différentes régions de la capitale», selon Abdelkader Zoukh.

Le wali a également annoncé le lancement, juste après l’Aïd, de la 24e opération de relogement dans la wilaya d’Alger au profit des 8.000 familles occupant des habitations précaires, y compris des logements exigus.

Il a, à ce sujet, fait savoir que «le retard accusé dans cette opération est dû aux intempéries ayant empêché le parachèvement des nouvelles cités de façon convenable pour accueillir les familles», précisant que les préparatifs nécessaires pour le bon déroulement de cette opération se poursuiviront. Dressant le bilan des opérations de relogement entamée depuis juin 2014, le wali a indiqué que près de 86.000 familles ont bénéficié de logements, soit plus de 400.000 citoyens parmi les habitants des bidonvilles et des habitations précaires.

Aussi, près 13.000 bénéficiaires dans le cadre des programmes de logements sociaux participatifs (LSP). Le nombre des familles bénéficiaires des opérations de relogement s’élèvera à près de 57.000 familles, soit 285.000 habitants.

M. Zoukh a, dans ce sillage, révélé que 1.035 recours ont été acceptés par les services concernés, précisant que 100 familles bénéficieront, ce samedi, d’un logement après étude définitive de leurs dossiers.



Disponibilité des assiettes foncières pour la réalisation de 10.000 unités LPA



Le premier responsable de la capitale a assuré de la disponibilité des assiettes foncières pour la réalisation de 10.000 logements, au titre de la formule LPA, faisant part du prochain lancement d’un projet de réalisation de 5.300 unités comme un quota initial pour la capitale.

Poursuivant ses propos, le wali a fait savoir que les assiettes ont déjà été délimitées pour entamer la réception des demandes des citoyens désireux de bénéficier d’un logement, dans le cadre de cette formule.

M. Zoukh a affirmé, au cours de cette conférence, que la wilaya d’Alger s’attelle à appliquer avec rigueur les instructions du Présidents de la République relatives à la préservation des terres agricoles, précisant que les opérations de relogements ont permis la récupération de 500 hectares de foncier à travers l’ensemble de la wilaya d’Alger.

M. Zoukh a tenu à rassurer les citoyens, faisant part de son engagement dans la poursuite de la mise en œuvre du programme du Président de la République visant à résorber la crise de logement et à éradiquer l’habitat précaire.

«Tous les citoyens qui ont été recensés par nos services auront leur propre logement», a-t-il expliqué, ajoutant : «On ne lésine pas sur les moyens, pour rendre le souhait de plusieurs milliers de familles algérienne une réalité.»

Kamélia Hadjib