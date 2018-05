A la librairie Chaïb-Dzaïr de l’ANEP : 73 ans après la mémoire se souvient du 8 mai 1945

La librairie Chaïb-Dzaïr de l’ANEP était, mardi dernier, au rendez-vous avec la commémoration des massacres du 8 Mai 1945 commis par la France coloniale dans le sillage de la victoire sur le nazisme et la libération de Paris.

«Histoire et littérature autour du 08 mai 1945», tel est le thème choisit pour la rencontre-débat animée par l’historien Fouad Soufi et le journaliste Boukhalfa Amazit. Soixante-treize ans après les massacres de populations algériennes dans le Constantinois, qui revendiquaient pacifiquement le recouvrement de leur souveraineté, les Algériens observent un moment pour le souvenir et le recueillement à la mémoire des milliers de victimes d’une répression sans précédent.

Les pratiques répressives de la machine de guerre coloniale ont fait, le 8 mai de cette année-là, 45.000 morts, principalement à Sétif, Guelma et Kherrata. Organisée à la librairie Chaïeb Dzaïer, cette rencontre a été animée par M. Fouad Soufi, historien et chercheur au Centre de recherches en anthropologie sociale et culturelle (CRASC) d’Oran, et Boukhalfa Amazit, journaliste et spécialiste dans les questions historiques. Ainsi et selon les deux conférenciers, «pour fêter la fin des hostilités de la seconde guerre mondiale et la victoire des alliés sur les forces de l’axe, un défilé est organisé. Les partis nationalistes algériens décident d’y prendre part pour rappeler leurs revendications». «les massacres de Sétif, de Guelma et de Kherrata ont commencé le 8 mai 1945. Pendant plusieurs semaines, l’armée française se livrera à des massacres terribles entraînant la mort de milliers d’algériens.» «Des milliers de personnes défilent pacifiquement pour célébrer la fin de la guerre en Europe. Des drapeaux algériens sont visibles et des slogans en faveur de la libération de Messali Hadj fusent. Les autorités françaises réclamèrent que les banderoles patriotiques et les drapeaux algériens ne soient pas arborés», a-t-ont dit. Lors de cette rencontre d’envergure historique, un documentaire de pas moins de dix minutes a été diffusé à l’assistance résumant ces pratiques et un témoignage du feu grand écrivain Kateb Yacine. Ce dernier, alors lycéen à Sétif lors des événements du 08 mai 1945, écrit «c’est en 1945 que mon humanitarisme fut confronté pour la première fois au plus atroce des spectacles».



La féroce répression



«J’avais vingt ans. Le choc que je ressentis devant l’impitoyable boucherie qui provoqua la mort de plusieurs milliers de musulmans, je ne l’ai jamais oublié. Là se cimente mon nationalisme.» «Je témoigne que la manifestation du 8 mai était pacifique. En organisant une manifestation qui se voulait pacifique, on a été pris par surprise. Les dirigeants n’avaient pas prévu de réactions. Cela s’est terminé par des dizaines de milliers de victimes. À Guelma, ma mère a perdu la mémoire... On voyait des cadavres partout, dans toutes les rues. La répression était aveugle ; c’était un grand massacre.» La féroce répression qui s’était abattue sur les victimes innocentes avait, paradoxalement, coïncidé, ce jour-là, avec la joie exprimée par les alliés suite à leur victoire sur le nazisme, marquant la fin de la Seconde guerre mondiale. Ce jour de liesse en Europe était pour les Algériens, le début d’une répression brutale, marquée, pendant plusieurs semaines, par des actes innommables dans de nombreuses villes de l’Est.

Le 8 mai 1945 était un mardi tout comme cette année. A Sétif, dès 8 heures du matin, une foule, estimée aux environs de 10.000 personnes, était rassemblée devant la mosquée de la gare. Puis elle entamait son élan rue des Etats-Unis, pour se diriger vers le centre-ville, rue Georges-Clémenceau... Pacifiques, dépités et désarmés, les paisibles manifestants scandaient des slogans de paix et de liberté : «Indépendance», «Libérez Messali Hadj», «L’Algérie est à nous». Ils s’étaient donnés pour consigne de faire sortir pour la première fois le drapeau algérien. La riposte fut sanglante.

A Guelma, à 16 heures, un rassemblement s’était organisé hors de la ville. Les militants des Amis du Manifeste et de la Liberté (AML) attendaient, en fait, les instructions venant de Annaba. A 17 heures, le cortège s’était ébranlé avec les pancartes célébrant la victoire des alliés ainsi que leurs drapeaux entourant un drapeau algérien. Arrivé à l’actuelle rue du 8-mai, le cortège avait été arrêté par le sous-préfet Achiary. Il ne restait plus que 500 mètres pour atteindre le monument aux morts.

C’est aussi mardi, jour de marché, et il n’y a pas de défilé prévu pour la fin de la Seconde guerre mondiale, ce 8 mai, dans ce gros village tranquille, situé au pied d’une chaîne montagneuse, à quelques dizaines de kilomètres de la Méditerranée. En fin de matinée, on y apprend les tueries policières de Sétif. Les nouvelles se répandent vite parmi la population de Kherrata.

Sihem Oubraham