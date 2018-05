Figure marquante de la musique andalouse : Tlemcen rend hommage à Abdelkrim Dali

La Fondation Cheikh El-Hadj Abdelkrim Dali organise, aujourd’hui à Tlemcen, un colloque culturel, pour rendre hommage à cette figure marquante de la musique andalouse, dont l’apport aux écoles musicales Sanâa et Ghernati a été, de l’avis des spécialistes, indéniable. De Tlemcen, sa ville natale, à Alger, où il s’est installé, le parcours de cette personnalité a été très riche en événements qui ont marqué sa vie et son œuvre au service de la musique andalouse, qu’il enseigna sans relâche sa vie durant.

Né dans le vieux quartier de Hart Erma (quartier des Archets) de la rue des Almohade à Tlemcen, le défunt a poursuivi, dès l’âge de quatre ans, une scolarité traditionnelle à la mosquée Djamâa Chorfa, puis à l’école El-Abili.

Il s’imprégna, dès son jeune âge, des mélodies et textes poétiques de ses ancêtres. Passionné de la percussion, il devint drabki (percussionniste) à l’âge de 11 ans seulement dans l’orchestre de Cheikh Abdeslam Bensari, où il excella. Il maîtrisa, ensuite, le tar, puis le demi-mandole offert par son père, puis la flûte. Son contact avec El-Hadj Mohamed Nedjadi, un artisan coiffeur et musicien amateur très chevronné, le plaça sur l’orbite de la vie musicale tlémcenienne.

De nombreux artistes fréquentaient ce salon, à l’instar de Cheikh Lazaâr Bendali Yahia et Cheikh Omar El-Bekhchi. C’est là qu’il commença à forger sa vie d’artiste, enrichie par ses passages d’un orchestre à l’autre, jouant à plusieurs instruments de musique qu’il maîrisait à merveille.

Il a même été sollicité, en mai 1931, par le professeur Mohamed Bensmain, pour faire partie de l’orchestre de l’association El-Andaloussia d’Oujda, dans le cadre d’une représentation à Paris.