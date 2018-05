Offensive à l’international : Priorité au business

Le PDG de Sonatrach, Abdelmoumen Ould-Kaddour, a affirmé hier que la priorité pour sa compagnie pétrolière est au business, soutenant pour preuve sa première percée à l'international. «La page est définitivement tournée. La priorité est au business», a expliqué le PDG de Sonatrach, dans une interview publiée par le quotidien français Les Echos, soulignant que le gouvernement n'oblige plus le groupe à investir exclusivement en Algérie. Sous le titre «La Sonatrach donne le coup d'envoi de son internationalisation», le journal a rappelé l'acquisition par Sonatrach d'une raffinerie en Italie auprès d'Exxon, notant qu'Ould-Kaddour explique que ce rachat s'inscrit dans une stratégie de développement à l'étranger. Le quotidien de l'économie indique que la compagnie pétrolière et gazière algérienne va racheter à ExxonMobil, la raffinerie d'Augusta, en Sicile, ainsi que trois terminaux pétroliers en Italie, précisant que la transaction devait être annoncée hier à Rome. «Cette acquisition est notre premier grand projet d'envergure internationale», s'est félicité le PDG de Sonatrach, qui a expliqué que le premier objectif est d'améliorer l'approvisionnement de l'Algérie en carburants, dont la demande progresse rapidement, car le marché automobile est en plein boom. «Nous sommes un pays producteur de pétrole, mais nous devons importer jusqu'à 2 milliards de dollars par an de produits raffinés. Il faut mettre fin à ce paradoxe», a-t-il dit, précisant que la raffinerie d'Augusta assurera un débouché pour le brut algérien, tout en améliorant le ravitaillement de l'Algérie en carburants. Il a souligné que «cela nous donnera plus d'autonomie et coûtera moins cher, car nous contrôlerons toute la chaîne», indiquant que la compagnie algérienne est au beau milieu d'un programme de réhabilitation et d'extension de ses raffineries, et de nouvelles capacités sont prévues, mais cela, a-t-il averti, «prendra quatre à cinq ans au bas mot». «Avec Augusta, nous avons accès immédiatement à des capacités supplémentaires», a-t-il encore expliqué, faisant savoir que les actifs d'Exxon en Italie «s'inscrivent dans une stratégie d'internationalisation de long terme». Dans ce contexte, Ould Kaddour a annoncé que Sonatrach va également muscler «très rapidement» son activité de trading d'hydrocarbures, indiquant que le groupe est à la recherche d'un partenaire pour former une coentreprise. Par ailleurs, il a également annoncé que le groupe est sur le point de signer avec Total pour une usine pétrochimique à Arzew (Oran). «Ce sera la première unité de production de propylène et de polypropylène d'Algérie. L'essentiel sera exporté vers l'Europe», a-t-il dit.