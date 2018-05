Initiée en faveur des entreprises et des institutions : La norme « ISO 26 000 » finalisée par l’IANOR

L’Algérie vient d’accomplir un pas géant dans le domaine de la certification et de la normalisation en faveur des institutions et différents entités économiques. ISO 26 000 relative à la responsabilité civile et sociétale a fait l’objet d’un projet lancé en janvier 2017 par l’Institut algérien de normalisation (IANOR) dans le cadre du programme d’appui à la gouvernance politique et économique financé par l’Union européenne et géré par la P3A. Le projet qualifié «d’intense et de complexe» par le DG de l’Ianor, M. Djamel Hallas, vient d’aboutir après plus d’une année de labeur mené par cet institut du ministère de l’Industrie et ses partenaires européens. Ses résultats matérialisant ses objectifs réalisés à hauteur de 93% ont été révélés hier à l’occasion d’un séminaire organisé et dédié exclusivement à l’implémentation de la norme ISO 26 000. A l’occasion le DG de l’Ianor, relevant précise-t-on du ministère de l’Industrie, a soutenu d’entrée dans son allocution que cette norme traduit le concept traitant des préoccupations d’ordre social, environnemental et économique des institutions et entreprises. Mettant l’accent sur les opportunités de croissance qu’offre l’implémentation de cette norme, il dira qu’ISO 26 000 constitue un «moyen privilégié» pour contribuer efficacement à la réalisation des objectifs du développement durable initiés par les Nations unies à l’horizon 2030. Cette nouvelle norme a nécessairement pour impact d’assurer le renforcement des capacités des institutions algériennes en matière de gestion et de pratique de la responsabilité sociétale dans différents domaines dont ceux de la gouvernance économique et sociale, de la protection de l’environnement et des droits de l’homme suivant les normes internationales. Dans le cadre de la réalisation de ce projet, précise encore le DG de l’IANOR, une dizaine d’experts algériens ont été formés. Ces derniers auront pour principale mission d’assurer la formation au profit des organismes algériens désirant acquérir l’ISO 26 000. Autre acquis consacré dans le cadre de la réalisation de cette norme reconnue et adoptée au sein de nombreuses institutions de part le monde, il est question de l’élaboration d’un guide algérien d’évaluation de la responsabilité sociétale validé aussi bien par les apprenants que les organisations pilotes. Douze entreprises publiques et privées ainsi que trois APC (une à Alger et deux autres Bordj Bou-Arréridj) ont par ailleurs adhéré au processus d’implémentation de la norme ISO 26 000. S’il y a eu peu d’engouement de la part des APC, cela est dû, explique le DG de l’Ianor, au fait que la plupart des collectivités locales s’étaient focalisées, l’année passée sur l’événement des élections locales. Pour sa part, M. Hamid Fourali, représentant de l’unité de gestion du programme P3A d’un montant global dépassant les 12 millions d’euros vise l’accompagnement des pays de voisinage méditerranéen, dont l’Algérie, à l’amélioration de la gouvernance économique politique et le soutien en faveur des médias et de la société civile. Il citera dans ce cadre les deux projets de jumelage engagés avec l’Inspection générale de la finance (IGF) et la Cour des comptes.

Il dira aussi que le programme P3A à trait notamment à la consolidation de la lutte contre la corruption mettant l’accent sur le travail accompli dans ce domaine avec l’Organe national de prévention et de lutte contre la corruption. De son côté, M. Guend Abdelaziz, DG de la compétitivité au ministère de l’Industrie, a annoncé quant à lui que la 18e édition du prix de la qualité vient d’être lancé par le département, dont il relève, invitant ainsi les entreprisses industrielle à faire valoir leur savoir-faire en la matière.

Karim Aoudia