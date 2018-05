127e session du Conseil de l’Union des Chambres de commerce Arabes : Rapprocher les visions

Les travaux de la 127e session du Conseil de l’Union des Chambres de commerce Arabes, qui se tiennent pour la première fois à Alger, se sont ouverts hier à l’hôtel El-Aurassi, durant laquelle les différents intervenants ont réitéré la nécessité de construire des ponts de partenariat entre les pays de la région pour atteindre une meilleure compétitivité sur le marché international.

Dans son intervention, le président de la Chambre algérienne de commerce et d’industrie, a indiqué que cette rencontre «se veut un occasion pour relancer l’investissement étranger notamment arabe».

Dans sa déclaration, Mohamed Laid Benamor, souligne que «la stabilité du pays, les infrastructures, les ressources humaines et matérielles ainsi que le potentiel d’investissement dont dispose l’Algérie sont parmi les plus importants de la région euro-méditerranéenne mais aussi des plus motivants au regard des avantages et facilités et de la demande sans cesse croissante tant sur le plan national que régional et continental». Dans son intervention, le premier responsable de la Caci égrène les «décisions importantes», d’ordre fiscal, douanier ou autre, prises par le Président Bouteflika, lesquelles ont permis à l’économie algérienne d’aller de l’avant.

Il affirme que l’Algérie et les autres pays de la zone arabe ont des arguments à faire valoir sur le marché africain et européen. Seule condition : se mettre au travail, fructifier les échanges et songer à des stratégies efficaces.

A ce sujet, il rappelle que le Président Bouteflika a relevé, en 2006, la nécessité, pour les mêmes pays, de rapprocher leurs points de vue et, par dessus tout, les concrétiser en projets communs. Plus loin, M. Benamor précise que l’existence de blocs régionaux impose inexorablement aux pays arabes d’avoir leur place, précisant que ce ne sont pas les opportunités d’investissement qui manquent. Les autres intervenants nationaux ont rebondi sur l’impératif de développer une économie productive, notamment dans le domaine de l’industrie, de développer davantage le climat des affaires, et de renforcer les partenariats dans le domaine technologique.

De son côté, El Ain Raja El Kabariti, président de l’Union des chambres de commerce arabes passe en revue les atouts dont dispose l’Algérie, citant une stabilité économique, sociale et sécuritaire, lesquels font d’elle un pays d’exception. Il ajoute, sur sa lancée, que l’Algérie propose d’importantes facilitations pour les investisseurs étrangers. Par ailleurs, il convient de souligner que les membres de la délégation de l’UCCA se rendront aujourd’hui à la 50e Foire internationale d’Alger.

Fouad I.