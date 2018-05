Application des recommandations issues des Assises nationales de l’Agriculture : Installation de la commission sectorielle

De bonnes récoltes attendues.

Le ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, M. Abdelkader Bouazghi, a annoncé l’installation officielle de la commission sectorielle chargée du suivi de l’application des recommandations issues des ateliers des Assises nationales de l’Agriculture, tenues le 23 avril dernier à Alger, sous le haut patronage du Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika.

Le ministre, qui s’exprimait à l’ouverture d’une rencontre nationale tenue a Alger organisée au siège de son département ministériel, consacrée aux modalités de mise en œuvre des recommandations ayant couronnées les travaux des assises, a précisé que cette commission est appelée à établir, périodiquement, un rapport devant s’appuyer sur des données chiffrées et des illustrations relatives aux différentes réalisations et acquis. Le ministre qui qualifie les assises de l’agriculture d’«événement le plus marquant dans l’histoire du secteur», a expliqué qu’outre la mobilisation enregistrée, il s’agit également d’un nouveau départ et ce, autant pour les secteurs de l’agriculture, que pour celui des forêts et de la pêche.

Aussi et à la faveur de ce nouveau départ, il est notamment question de renouveler l’engagement relatif à la poursuite du travail entamé en l’an 2000 avec le plan national de développement agricole et avec les différents programmes de développement qui se sont suivis, a notamment souligné le ministre. Il faut dire que depuis maintenant près de deux décennies, le secteur de l’agriculture connaît des mutations «très positives, marquées par des acquis résultant de la sage politique menée par le Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika».



La valeur de la production agricole a « dépassé les 3.060 milliards de dinars »



Le ministre a détaillé que la valeur de production a «dépassé les 3.060 milliards de dinars» aux fins de concrétiser les programmes nationaux du développement agricole au profit des agriculteurs et producteurs, et pour assurer la disponibilité des ressources hydriques nécessaires au développement du secteur. Le ministre fera remarquer d’autre part que le PIB a grimpé pour «atteindre 12,3% alors que le taux de croissance avoisine les 8%.»

Ces chiffres, a-t-il signalé, ont pu être concrétisés à travers des programmes de développement agricole au profit notamment du monde rural qui a bénéficié entre autres de nouveaux logements, de raccordements en électricité et en gaz naturel mais aussi pour l’alimentation en eau potable ainsi que les différentes infrastructures de base et des nouvelles routes qui ont permis de désenclaver et de développer de nombreuses régions du pays. «Ce nouveau départ est aussi celui de l’auto-évaluation», note le ministre ajoutant qu’il vient ainsi combler les manquements et lever les contraintes auxquels font face les agriculteurs, éleveurs et pêcheurs.

Il s’agit aussi de les sensibiliser en vue d’une contribution efficace en faveur de la nouvelle politique initiée dans le domaine de l’agriculture, ce qui se veut être un «signal fort pour relever le défi» et «faire front» pour la réussite du programme économique du Chef de l’Etat. Poursuivant ses propos, M. Abdelkader Bouazghi a affirmé que les orientations du Président de la République et les recommandations issues des neuf ateliers constituent en fait les fondements de la feuille de route du secteur agricole, laquelle feuille de route guidera nos pas durant la prochaine étape. Cette feuille de route qui sera élaborée en associant l’ensemble des acteurs et partenaires s’articule autour de onze axes.

Il s’agit de prime abord d’augmenter la production nationale en matière agricole, de pêche et d’aquaculture, de manière à répondre au mieux aux besoins du marché dans ce domaine. La feuille de route concerne aussi la nécessité de poursuivre les efforts consentis pour le développement du monde rural ; de continuer à soutenir les agriculteurs et éleveurs en leur assurant un accompagnement meilleur en ce qui concerne l’assurance. D’autres points aussi importants les uns que les autres ont été cités par le ministre lors de la rencontre d’hier, à l’image de l’importance d’encourager les jeunes à s’intégrer dans le monde agricole, de faciliter la voie aux investisseurs et porteurs de projets désireux d’investir dans le domaine forestier et celui de l’aquaculture. Le ministre a aussi insisté lors de son allocution, sur la prise du dossier du foncier agricole, de même qu’il a réitéré l’appel aux personnes ayant bénéficié de foncier agricole, de différentes formules, à entamer le travail.



40.000 tonnes de viande importées pour couvrir la demande au mois de Ramadhan



Les consignes portent aussi sur la promotion de l’investissement privé, sur le parachèvement du programme de développement de l’irrigation, à travers l’introduction des nouvelles techniques dans ce domaine assurant une économie de la ressource hydrique.

Un accent particulier sera mis aussi sur l’importance d’optimiser la gestion de la logistique ; de définir les mécanismes encourageant l’exportation des produits maraîchers de haute qualité et de réactiver le rôle des conseils interprofessionnels. M. Bouazghi, qui s’attardera aussi sur l’impératif de synergie des efforts, en ayant recours aux outils modernes dans la gestion et la planification, annonce que le document attendu sera enrichi, tout prochainement, par un travail impliquant les autres secteurs ayant pris part, en avril dernier aux assises nationales de l’agriculture.

L’on apprend par ailleurs sur un autre registre que «toutes les mesures» ont été prises pour assurer un approvisionnement régulier des produits nécessaires, durant le mois de ramadhan et que ces produits seront disponibles en quantité et en qualité.

Pour ce qui est des viandes, il faut savoir que la production de notre pays s’élève à dix millions de quintaux, à raison de 5 millions de quintaux pour les viandes rouges et 5 autres pour les viandes blanches. Aussi, la quantité des viandes importées se situe autour de 40.000 tonnes.

Toutes ces quantités couvriront largement la demande en ce mois sacré qui verra également l’ouverture des marchés de proximités lesquels devraient proposer les produits venant directement du producteur, ce qui aura un impact des plus positifs sur le prix proposé aux clients.

L’autre bonne nouvelle à mettre en avant c’est que «selon les premières données, la saison de récoltes sera nettement meilleure par rapport à celles des années écoulées», assure le ministre. Il est utile de souligner que cette rencontre a vu la participation des cadres centraux, des responsables des organismes sous tutelle du ministère de l’Agriculture, des représentants de la profession et de l’interprofession agricole, des institutions nationales concernées, des directeurs des services agricoles (DSA), des directeurs de la Pêche et des Ressources halieutiques et des Conservateurs des forêts de l’ensemble des wilayas, a-t-on constaté sur place.

Soraya Guemmouri