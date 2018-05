Solidarité avec les familles démunies : Plus de 180 millions de dinars mobilisés à Tizi Ouzou

Un montant de l’ordre de 184.055.000 millions de dinars a été mobilisé par la wilaya de Tizi-Ouzou dans le cadre de l’opération Solidarité Ramadhan en direction des familles démunies et personnes en difficultés, a fait savoir la direction locale de l’action sociale et de la solidarité. Cette opération est financée par le budget de la wilaya à hauteur de 80 millions de dinars, de celui des communes à hauteur de 82,6 millions de dinars, le ministère de la Solidarité avec 23 millions de dinars et enfin le Fonds de la zakat. Le tout destiné à 37.900 famille qui recevront 36.811 couffins alimentaires d’une valeur financière de 5.000 dinars contenant 11 produits alimentaires : semoule, huile, café, sucre, lait en poudre, tomate concentrée, vermicelle, pois chiche…

La wilaya bénéficiera d’un don de la SONATRACH de 800 couffins alimentaires et d’autres dons de bienfaiteurs. Les catégories sociales susceptibles de bénéficier de ces couffins sont les chefs de famille handicapés à 100% ; les chefs de famille démunis non assurés sociaux ; les bénéficiaires des allocations forfaitaires de solidarité ; les insérés dans le cadre des dispositifs DAIS ainsi que tous les faibles revenus. En sus de ces couffins à remettre aux familles démunies, les autorités de wilaya ont également prévu l’ouverture de pas moins de 40 restaurants Errahma par les différents comités locaux du CRA, des communes, du mouvement associatif et les bienfaiteurs à travers les quatre coins de la wilaya.

Une commission technique chargée du contrôle de la conformité des lieux de restauration en matière d’hygiène et de sécurité a été installée au courant du mois d’avril dernier au niveau de la DASS, elle est composée des représentants de différentes directions de wilaya, notamment le commerce, la DSP et la protection civile.

Toute ouverture d’un restaurant Iftar sera tributaire d’une autorisation préalable de la commission technique qui aura visité le lieu prévu pour cette activité. La commission technique a déjà visité 16 restaurants prévus pour servir des repas durant ce mois sacré à travers les communes de Draa El Mizan, Ain Zaouia, Ait Yahia Moussa, Tizi Ghenif, Souk El Tenine, Tizi-Ouzou, Yakouren, Ain El Hammam et Ani Youcef. 100 kits alimentaires, acquis par la DASS sur le compte d’affectation spéciale, seront destinés pour l’approvisionnement des restaurants Iftar qui y seront ouverts à travers plusieurs localités de la wilaya, a par ailleurs signalé la DASS.

Bel. Adrar