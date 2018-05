Informatisation des services financiers : Davantage de souplesse

Un système informatique unifié des impôts sera mis en service, en janvier 2019, au niveau de 23 wilayas, avant sa généralisation progressive pour les autres wilayas, ont indiqué, hier à Alger, des cadres de la Direction générale des impôts (DGI). Ce système, présenté il y a quelques jours, permettra de donner, automatiquement et en détail, toutes les informations relatives au recouvrement fiscal et aux litiges y afférents dans les wilayas concernées, d’après les explications fournies par le directeur de la législation et de l’organisation fiscale à la DGI, Kamel Touati, lors d’une réunion avec la commission des finances et du budget de l’Assemblée populaire nationale (APN), dans le cadre du débat du projet de loi organique relative aux lois de finances.

L’introduction de ce système informatique unifié intervient dans le cadre du processus de réforme et de modernisation du système financier en général, et du système fiscal en particulier, et en préparation de l’entrée en vigueur de la nouvelle mouture des lois de finances en 2021, a affirmé le directeur des études au niveau de la même direction, Kamel Lessouaf. Abordant le nouvel encadrement de la gestion du budget prévu par la loi organique relative aux lois de finances, M. Lessouaf a fait savoir que cette mesure permettra d’améliorer les modes de gestion au niveau des administrations, en ce sens qu’il accordera davantage de souplesse aux gestionnaires, appelés à rendre des comptes sur les dépenses qu’ils engagent.

À ce propos, la formule de contractualisation sera introduite dans les affectations allouées à certains organismes où le niveau de financement sera lié aux résultats accomplis et selon les objectifs tracés.

Il permettra, en outre, d’améliorer les modalités de présentation des contenus des lois de finances et la transparence des données qu’elle comporte, qui seront très détaillées, ce qui renforcera les moyens de contrôle sur les dépenses des deniers publics. M. Lessouaf a estimé, à ce propos, que la problématique du recouvrement fiscal en Algérie était liée essentiellement aux modalités de présentation des données fiscales, présentées actuellement dans leur état brut. Selon le même responsable, les dettes fiscales s’élèvent actuellement à 13.000 milliards DA, un montant composé principalement des amandes judiciaires qui s’élèvent à 7.800 milliards DA, précise le responsable.