Oléiculture : L’export, tributaire de la certification

La comparaison des coûts de production de l’oléiculture a permis de mettre en évidence que l’Algérie bénéficie d’un avantage en terme de coût de revient, a-t-on appris, hier à Tlemcen, d’une attachée de recherche à l’Institut national de recherche agricole Algérie (INRAA). «Ce coût de production, qui constitue un indicateur intéressant, reste insuffisant», a toutefois indiqué Haoua Sais Amrouni, lors d’un atelier du programme PAP-ENPARD (Programme d’appui pilote pour le développement agricole et rural) consacré à l’oléiculture, faisant savoir que les coûts de commercialisation (transport et conditionnement) «peuvent dégrader l’avantage acquis dans la production».

En outre, a-t-elle soutenu, «la qualité de l’huile d’olive constitue un argument de vente malgré un prix élevé», précisant que le coût moyen de production d’un kilogramme d’huile d’olive est de 1,82 euro en Algérie (soit 116 DA), contre 2,11 euros en Tunisie, 1,90 euro au Maroc et 2,65 euro en Espagne. «Cette production nécessite un label et une certification pour l’insérer dans les produits à exporter, d’où l’intérêt de la démarche actuelle du programme d’appui-pilote pour le développement agricole et rural (PAP-ENPARD) Algérie», a-t-elle précisé, rappelant que l’Algérie, qui assure deux pour cent de la production mondiale oléicole, compte près de 59 millions d’oliviers dans 45 wilayas, pour une superficie de 424.028 hectares.

Les wilayas leaders en production d’olives sont Béjaïa, Tizi Ouzou et Mascara, alors que pour la production de l’huile d’olive, on retrouve Béjaïa, Tizi Ouzou et Tlemcen, selon la spécialiste. La valeur de la production oléicole est estimée à 134.474 millions DA, soit 5% de l’économie agricole, a-t-elle indiqué, rappelant que la production annuelle nationale est de l’ordre de 6.969.615 quintaux, dont 4.751.198 q qui produisent 889.662 hectolitres d’huile d’olive.

Tenue au Parc national de Tlemcen, sur le thème «Valorisation des ressources locales au service du développement territorial», à l’occasion de l’achèvement de la mission d’appui à la distinction de l’huile d’olive dans l’Ouest algérien, cette rencontre a été marquée par l’intervention d’experts de l’UE qui ont insisté sur la nécessité de certifier et de labelliser ce produit, pour l’intégrer dans le processus d’exportation.

L’expert français, Jean- Pierre Boutonnet, a abordé le thème «Les enjeux de la distinction commerciale pour la segmentation des marchés, opportunités en Algérie», mettant l’accent sur les exigences de plus en plus fortes du consommateur en matière de qualité et de traçabilité des produits. Selon lui, un cahier des charges déterminera ces exigences auxquelles doivent répondre les producteurs.

Pour sa part, Daniele Bocceli, expert italien spécialisé dans l’oléiculture et l’huile d’olive, a diagnostiqué le secteur en Algérie après cinq missions qui l’ont mené à travers les wilayas de Tlemcen et d’Aïn Témouchent.

Il a insisté sur la structuration de la distinction commerciale oléicole, pour mener à bien la mission d’exportation. Pour lui, la qualité de l’huile d’olive dépend essentiellement des bonnes pratiques de récolte et de trituration. Cette rencontre a été ouverte par le responsable de la commission-pilote du PAP-ENPARD Algérie à la Direction générale des finances (DGF), Mohamed Abbes, qui a affirmé que les dernières Assises nationales sur l’agriculture ont encouragé ce programme qui vise la création de petites entreprises.

Cinq produits porteurs, a-t-il dit, ont été définis au niveau des quatre wilayas-pilotes de ce programme (Tlemcen, Aïn Témouchent, Sétif et Laghouat), dans le cadre de ce programme. Pour sa part, la représentante de l’Union européenne en Algérie, Laetitia Rivagorda, a indiqué que ce programme est cofinancé par l’Algérie et l’UE, à raison de 10 millions d’euros pour chacune des deux parties, en vertu de la convention de financement signée le 21 décembre 2014.

Visant l’amélioration des conditions de vie du monde rural, ce programme, qui devait s’achever le 31 décembre 2018, a été prolongé d’une année. L’année 2019 servira, essentiellement, à la formation des formateurs qui encadreront, à leur tour, d’autres sessions de formation au niveau des quatre wilayas pilotes.