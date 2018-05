Protection civile : M. El-Habiri : « Une évolution remarquable »

Le directeur général de la protection civile, le colonel El Habiri Mustapha, a donné, hier à Annaba, le départ de la 7e édition du Challenge national des sports adaptés aux métiers d’agents de la protection auxquels participent plus 700 agents des deux sexes venus des 48 wilaya du pays. Ce challenge comprend plusieurs disciplines dont un concours de course avec brancard pour hommes, course avec sac à dos pour les deux sexes, parcours de feu, la pétanque, le jeu d’échecs ainsi que le tir et montée avec corde. Les agents qui participent à cette compétition se sont qualifiés à l’issue des trois phases régionales ayant eu lieu à Guelma, Ouargla et Mascara. Le colonel El Habiri a souligné que la protection civile a enregistré une évolution remarquable à telle enseigne qu’elle est devenue une institution reconnue de par le monde. Le colonel s’est rendu au cimetière des martyrs où il a été procédé à la pose d’une gerbe de fleurs à la mémoire des chouhada. Il a aussi inauguré des unités de la protection civile baptisées au nom des chouhada ainsi qu’une unité centrale de cuisson hyperbare destinée à prendre en charge les plongeurs en cas d’accidents, de même qu’une station de pression et gonflage Netrox pour faire des mélanges gazeux facilitant les plongées. B. G.