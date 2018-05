Gestion des catastrophes majeures : Plus de 500 policiers formés

Plus de 500 policiers des sûretés de wilaya de Bechar, Adrar et Tindouf ont bénéficié d’un cycle de formation de gestion des scènes et sites des catastrophes majeures et à l’identification des victimes lors de ces catastrophes, a-t-on appris hier de l’inspection régionale de police du Sud-Ouest à Bechar. Ce cycle de formation spécialisée a été encadré par des spécialistes de la direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) et auquel ont pris part, directement ou par vidéoconférence, des policiers relevant des différents services de sûreté de ces wilayas, notamment ceux des services de la police judiciaire et de la police scientifique et technique.

Il vise “une meilleure prise en charge policière des catastrophes majeures et une contribution à leur gestion et à l’identification rapide des victimes”, a indiqué l’inspecteur régional de police du Sud-Ouest, le commissaire-divisionnaire Daoud Mohand Cherif. Cette formation, à laquelle ont pris part aussi des médecins-légistes et des agents de la Protection civile en exercice dans le Sud-Ouest, a permis à l’ensemble de s’imprégner des techniques de la coordination des activités d’information et d’analyse des besoins en personnel, en moyens humains et matériels lors des catastrophes majeures, de la mise en place des programmes et plans d’actions pour la prise en charge des victimes, de la nécessité et de l’efficacité de la communication et de l’information précise sur les victimes, auparavant déclarées disparues aux familles et aux autorités, a-t-il ajouté.