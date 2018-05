Moudjahid et ancien DG de la Radio : Décès d’Abdelkader Nour

Le moudjahid et ancien directeur général de la radio algérienne, Abdelkader Nour, s'est éteint à l'âge de 87 ans. Né le 23 octobre 1931 à M'sila, le défunt avait rejoint l'Institut de Cheikh Abdelhamid Ben Badis en 1950, où il a obtenu son attestation de succès avec mention. Il avait rallié les rangs du Front de libération nationale (FLN) alors qu'il était encore étudiant, et c'est ainsi qu'il a été parmi les fondateurs de la première Ligue des étudiants algériens au Caire en 1956. Le défunt avait fait ses début à la «Radio Sawt El- Arab» au service de la Révolution nationale, à travers une contribution active à «la Rubrique Maghreb», puis au célèbre programme «La Voix de la République algérienne». Après son retour en Algérie, le défunt avait rejoint la radio, pour contribuer au recouvrement de la souveraineté nationale sur cette institution. Il a été, également, membre fondateur de la radio des pays islamiques. Le défunt avait contribué après l'indépendance aux efforts de construction et de l'édification du pays, en donnant aux générations les plus belles images de l'amour de la patrie et du dévouement à son service, à travers toutes les fonctions et missions qu'il a eu à exercer, dont celle de directeur général de la radio algérienne. En cette douloureuse épreuve, le ministre des Moudjahidine a adressé à la famille du défunt et à ses compagnons de lutte ses condoléances les plus attristées, priant Dieu, Tout-puissant, de le combler de Ses bienfaits et de l'entourer de Sa grâce éternelle.

Condoléances

Affecté par le décès du moudjahid Abdelkader Nour, ancien rédacteur en chef de la radio et ancien directeur de radios Chaîne I et Chaîne II, le ministre de la Communication, Monsieur Djamel KAOUANE, tient à présenter à la famille du défunt, ses condoléances les plus sincères, et l’assure, en cette douloureuse circonstance, de son soutien et de toute sa sympathie.

Il prie Allah Tout-Puissant d’accorder au défunt Sa sainte miséricorde et de l’accueillir en Son vaste paradis.

«À Allah nous sommes, et à Lui nous retournons.»