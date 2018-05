Observation du croissant lunaire : La Commission nationale, indépendante

Le ministre des Affaires étrangères et des Wakfs, Mohamed Aïssa, a affirmé que la Commission nationale de l'observation du croissant lunaire «est indépendante dans l'exercice de ses missions», suivant les préceptes de la charia et les règles scientifiques. La Commission nationale de l'observation du croissant lunaire «est indépendante dans l'exercice de ses missions, notamment pour fixer les horaires propres à la pratique religieuse, et ne reçoit d'instructions d'aucune partie», a déclaré M. Aïssa, lors d'une rencontre en prévision du mois béni. «Les horaires relatifs à la pratique religieuse en Algérie sont fixés suivant les préceptes de la charia et les règles des différentes spécialités scientifiques», a ajouté le ministre, critiquant «les voix qui tendent à discréditer cette Commission». «Il faut savoir que l'Algérie veille au respect des préceptes de la charia dans ce contexte, loin de tout calcul ou considération d'ordre politique ou économique», a-t-il affirmé, appelant à «éviter la défiance et la suspicion». Outre les savants en jurisprudence islamique (Fiqh), la Commission nationale de l’observation du croissant lunaire compte des experts du Centre de recherche en astronomie, astrophysique et géophysique (CRAAG), a-t-il précisé. À cette occasion, une équipe d'experts relevant du CRAAG a présenté des données scientifiques et techniques observées, notamment pour fixer les horaires de prières, la direction de la Qibla, l'observation du croissant lunaire, du début du mois béni et du mois Dhou El-Hidja, et autres occasions religieuses. Déplorant le niveau de certaines organisations syndicales d'imams, comme cela a été le cas à Blida récemment, le ministre a appelé l'Union générale des travailleurs algériens (UGTA) à «veiller au respect de la déontologie dans l'exercice du droit syndical».