Méga-exposition au Palais de la Culture : Tendance affirmée pour l’art contemporain

Des ambassadeurs, des représentants de missions diplomatiques accréditées en Algérie, ainsi que des représentants d'institutions économiques et des hommes d'affaires ont effectué une visite spéciale à la grande exposition d'arts plastiques algériens, organisée au palais de la Culture, au titre de la 1re édition de la manifestation «Printemps des arts», qui regroupe, depuis samedi dernier, les œuvres de près de 180 plasticiens et sculpteurs des différentes régions du pays.

Lors de la visite qui s'est déroulée en présence du ministre de la Culture, Azzedine Mihoubi, les visiteurs ont exprimé leur grande admiration pour les toiles exposées, et certains ont même acheté les œuvres de certains artistes issus de plusieurs wilayas. L'ambassadeur de la République croate, Marin Andrijasevic, a affirmé que l'Algérie «compte parmi les rares pays de la région ayant connu un important développement dans le domaine des arts plastiques et du dessin», ajoutant que ce genre d'exposition met en avant les jeunes talents prometteurs algériens.

Il a souhaité voir «une partie de cette exposition présentée dans d'autres pays, pour faire connaître l'art plastique algérien». L'ambassadeur du Portugal, Carlos Oliveira, a qualifié l'exposition d’«importante», notamment pour les artistes prometteurs qui ont exposé des œuvres artistiques «splendides», ajoutant que l'appui du gouvernement à ce genre d'initiative était «une bonne chose» pour l'avenir de cet art.

Les hommes d'affaires et représentants des institutions économiques présents se sont dit prêts à acheter certaines de ces œuvres, pour «encourager l'art algérien aussi riche que diversifié». Le ministre de la Culture, Azzedine Mihoubi, a indiqué, dans une déclaration à la presse, que cette visite de la manifestation «Printemps des arts» au profit d'ambassadeurs, de représentants de misions diplomatiques en Algérie, de chefs d'entreprises économiques et d'hommes d'affaires vise à leur faire découvrir «le haut niveau» des arts plastiques en Algérie, et leur permettre d'acquérir certaines œuvres. L'édition fondatrice du «Printemps des arts» a été favorablement accueillie par les participants, en ce sens qu'elle a favorisé la rencontre et l'échange d'expériences artistiques entre les jeunes artistes et leurs aînés, a précisé le ministre. «La prochaine édition comptera davantage d'artistes», a affirmé M. Mihoubi, précisant que «la commission en charge de la manifestation sillonnera toutes les wilayas du pays, pour augmenter le taux de participation de chacune d'elles».

Le ministre a, par ailleurs, annoncé l'organisation, jeudi prochain, d'une journée d'étude sur «Le marché de l'art», pour discuter de la protection de l'artiste, de la réalisation des œuvres, de la dimension commerciale et économique des œuvres artistiques, et des moyens de commercialisation, avec la participation des différents secteurs, à l'instar des Finances, du Commerce et des Douanes.