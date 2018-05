L’entreprise turque OZGUN offre une stèle

L’entreprise turque OZGUN, chargée de la réhabilitation des travaux des gorges de Kherrata et la réalisation de trois tunnels sur le site, a réalisé gratuitement une stèle monumentale en bronze en hommage aux martyrs des massacres du 8 Mai 1945 et pour la population de Kherrata qui a subi les atrocités du colonialisme français. Ce geste reconnaissant des sacrifices du peuple algérien, symbolique et honorable à la fois, qui s’inscrit dans l’histoire de Kherrata, témoigne des bonnes relations qui lient les deux pays, l’Algérie et la Turquie.

M. L.