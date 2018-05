Commémoration des massacres à Kherrata : Pour que les générations se souviennent

La commune de Kherrata, à 70 km à l’est de la wilaya de Bejaia, a abrité, hier, les festivités commémoratives du soixante-treizième anniversaire des massacres du 8 Mai 1945, perpétrés par le colonialiste français sur des centaines de personnes innocentes qui ont refusé le joug colonial. Kherrata s’est réveillée, hier, sous les chants patriotiques, alors que le drapeau algérien flottait sur le pont Hannouz jouxtant la nouvelle stèle, érigée au milieu de la chaîne de hautes montagnes, en hommage aux martyrs de Kherrata. Les autorités de la wilaya, précédées par le wali, Toufik Mezehoud, et la famille révolutionnaire, moudjahidine, enfants des moudjahidine, scouts musulmans, mouvement citoyen et les associations se sont rendus, dès les premières heures de la journée, au pont Hannouz. Après avoir écouté l’hymne national et déposé une gerbe de fleurs au carré des martyrs, le wali, accompagné d’une forte assistance et des membres de la famille du martyr Hannouz Arab, auxilliaire de santé qui a refusé l’allégeance à l’armée coloniale et qui a subi les affres de la torture avant d’être jeté dans le ravin, a inauguré le nouveau monument historique du 8 Mai 1945, qui comporte une stèle en forme de flamme monumentale de 6 mètres de hauteur avec un socle comportant 6 martyrs tombés au sol dans différentes positions. Cette sculpture, en béton armé revêtu de granit avec effet doré, symbolise à jamais ce lieu où ont été jetés des centaines d’habitants au milieu de ces profonds ravins « Chaâbet Lakhera » et où le colonialisme a dressé une plaque sur un rocher avec l’inscription « Légion étrangère 1954 ». Les restes des cinq corps des martyrs de la famille Hannouz, découverts sous le pont, ont été réinhumés au pied du monument mitoyen de la grande fresque murale. Hannouz Madjid et son frère ont été honorés par le wali en hommage à leurs parents martyrs. La route principale de Kherrata a été baptisée au nom du martyr du 8 Mai 1945, Akkache Belkacem. A la salle de cinéma du 8-Mai 1945, le wali a procédé à l’ouverture du premier colloque historique sur les évènements du 8 Mai 1945. Les moudjahidine, Allik Said et Bekhouche Lahcene, le martyr Moussous Hachemi, décédé lors du dernier crash de l’avion militaire de Boufarik ainsi que 108 veuves de Chahids ont été honorés lors d’une grande cérémonie organisée en cette occasion. Par ailleurs, les autorités ont mis en service le raccordement en gaz de ville de 278 logements à Ouzellaguène et procédé à la distribution de 100 logements LPL dans la commune d’Oued Ghir réalisés par l’OPGI de Bejaia. Ainsi, le 8 Mai 1945 restera une date indélébile, maillon du déclenchement de la lutte de libération du 1er Novembre 1954, que le colonialisme français doit reconnaître à travers ses génocides et ses massacres sur une population qui avait simplement aspiré à vivre libre dans l’Algérie indépendante et souveraine.

M. Laouer