Visite de M. Bedoui à Sétif : La stabilité au cœur des préoccupations

L’état répondra progressivement aux préoccupations de la Garde communale.

Des milliers de citoyens à la marche de la fidélité.



Autant ce 73e anniversaire des massacres du 8 Mai 1945 a été commémoré dans la dignité et la reconnaissance aux artisans de la liberté, autant il a été marqué par un sentiment unanime de fierté des populations de cette wilaya que Nouredine Bedoui, le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire a rencontrées, trois jours durant, en parcourant de nombreuses localités.

Une date-anniversaire qui a été marquée dès la seconde journée par l’arrivée à Sétif de deux autres membres du gouvernement, Hocine Necib, ministre des Ressources en eau, et Abdelghani Zaalane, ministre des Travaux publics et des Transports pour consolider cette dynamique gouvernementale et inaugurer deux grands projets structurants initiés par le Président de la République. Hier, le programme de cette troisième journée a débuté par une rencontre avec les gardes communaux, dont le représentant ne manquera pas de rendre hommage aux victimes du crash de l’avion militaire survenu à Boufarik et de relever, à bien des niveaux, les efforts consentis par l’Etat à l’endroit de cette corporation. Le ministre de l’Intérieur, qui procédera ensuite avec les deux autres membres du gouvernement à la remise de décisions de logements LPL, LSP et LPA aux gardes communaux, plus de 40 Omra à des victimes du terrorisme ainsi que des décisions de microcrédit, interviendra à son tour pour dire que tous ces acquis sont le produit des décisions et de l’intérêt du Président de la République à l’endroit de cette frange de la société, soulignant par la même la disponibilité du gouvernement à accompagner et consolider cette dynamique. Place sera laissée ensuite au recueillement à la mémoire des victimes des massacres du 8 Mai 1945 qui ont été jetées dans les fosses communes du cimetière de Sidi Said, avant la traditionnelle marche de la fidélité, partie il y a 73 ans de la mosquée Abou Dher El Ghafari. Une marche à laquelle se sont associés les trois ministres, le wali, le président d’APW et les autorités de la wilaya et qui a regroupé cette année des milliers de citoyens, des hommes, des femmes, jeunes et moins jeunes, venus de toutes les contrées de cette wilaya pour exprimer, sur ce même itinéraire d’antan, leur reconnaissance et leur attachement aux précurseurs de la glorieuse Révolution de Novembre. Place «Saal-Bouzid», premier martyr de ces massacres, la foule marque le pas sur l’avenue du 8-Mai-1945 pour y déposer une gerbe de fleurs, et de cette place hautement symbolique écouter le message de la société civile de la wilaya à travers lequel le premier intervenant et le représentant des Ibadites à Sétif exprimeront leur attachement à l’unité nationale et rendront un vibrant hommage à tous ceux qui se sont sacrifiés pour la liberté et la souveraineté de l’Algérie. Comme ils exprimeront la reconnaissance de la société civile au moudjahid, le Président Abdelaziz Bouteflika, l’homme de la paix, de la réconciliation nationale et des grandes réalisations de l’Algérie en marche.

Une immense chorale polyphonique composée d’élèves, entonnera ensuite des chants de Mai « Hayou Chamel », « Biladi », « Aoufia » ainsi que de très belles interprétations en langue amazighe. A proximité du lycée Mohamed-Kerouani , un immense lâcher de ballons symbolisera la mise en service du tramway de Sétif, à bord duquel prendront place les trois membres du gouvernement, les pouvoirs publics locaux et des citoyens pour un voyage à travers les quartiers de la ville jusqu’au centre de maintenance, un joyau en la matière.

Abdelghani Zaalane, ministre des Travaux publics et des Transports, prendra la parole pour dire dans ce climat de joie intense l’importance que revêt un tel grand projet structurant et l’impact qu’il est appelé à produire sur la ville et le quotidien du citoyen. Une grande réalisation qui relève de la juste reconnaissance aux sacrifices à nos glorieux martyrs et nos moudjahidine et symbolise « un voyage à travers l’histoire », en référence aux noms de toutes ces grandes figures du mouvement national et de la Révolution de Novembre gravés aux frontons de chacune des 26 stations de voyageurs. Une réalisation d’envergure qui vient s’ajouter aux autres grands projets de Sétif et qui permettra, grâce à des équipements et moyens roulants de dernière technologie, d’améliorer les conditions de transport et permettre de prendre en charge 5.000 voyageurs par heure et par sens sur un tracé de 15,2 km. Dans ce rêve devenu réalité, le mérite revient indéniablement au Président de la République qui a inscrit ce projet et veillé à sa réalisation, hissant ainsi Sétif et sa population à la juste place qu’elles méritent dans la dynamique que connaît le développement du pays, ajoutera le ministre qui appellera à la préservation, la maintenance et la valorisation de cet acquis.

La mise en service du centre de wilaya de vidéosurveillance avec pas moins de 150 caméras couvrant la ville fera dire au ministre de l’Intérieur que de telles réalisations s’inscrivent dans le cadre de la préservation de la sécurité et la tranquillité du citoyen et la préservation de ses biens. Comme il reviendra sur le phénomène de la violence qui a envahi nos stades et annoncera la mise en œuvre de décisions et de moyens tendant à juguler ce phénomène et restituer leurs valeurs à nos espaces sportifs.

Une visite que le ministre de l’Intérieur qualifiera de positive sur tous les plans et qui s’achèvera par la pose de la première pierre de l’extension de l’aérogare de l’aéroport du 8-Mai-1945.

F. Zoghbi

La sécurité, une priorité



Le ministre de l’Intérieur a affirmé que «la préservation de la stabilité du pays demeure le souci des institutions de l’Etat, quotidiennement, jour et nuit», saluant au passage les efforts de l’Armée nationale populaire (ANP) et des différents corps de sécurité dans la protection des frontières. M. Bedoui, soulignant que la paix et la sécurité dont jouit l’Algérie et qui sont, a-t-il appuyé, «une priorité», a rendu hommage au Président de la République Abdelaziz Bouteflika, «architecte de la réconciliation nationale qui a pu rétablir la paix et la stabilité et relancer la dynamique de développement». Le ministre a exhorté les citoyens à se rappeler des valeurs de la réconciliation, de les transmettre aux générations futures et d’œuvrer à «consolider les acquis». Le ministre a aussi réitéré l’engagement de l’Etat à «répondre progressivement aux préoccupations des éléments de la Garde communale». «L’Etat accompagnera les éléments de la Garde communale et les victimes du terrorisme et œuvrera à répondre à leurs préoccupations», a indiqué M. Bedoui, lors d’une réunion tenue au siège de la wilaya. «Ce soutien et cet accompagnement sont un principe fondamental pour l’Etat algérien et s’inscrit dans le cadre des orientations du Président de la République Abdelaziz Bouteflika d’appuyer tous ceux qui ont soutenu l’Algérie durant la décennie noire», a-t-il assuré, soulignant que plusieurs acquis ont déjà été réalisés en faveur de cette catégorie. Qualifiant la Garde communale de «la grande famille des collectivités locales», M. Bedoui a indiqué que «80 % des préoccupations des gardes communaux concernant le logement sur l’échelle nationale ont été satisfaits». Il a ajouté que «l’Etat s’emploie, en concertation avec les représentants de la Garde communale à l’échelle locale et nationale, à satisfaire d’autres préoccupations conformément à la feuille de route établie», attestant que «l’Etat témoigne respect et considération à cette catégorie qui a soutenu l’Algérie dans les moments où elle en avait besoin». De son côté, le délégué de wilaya de la Garde communale, Mohamed Amokrane Ait Hamlet, a souligné que les préoccupations essentielles de cette catégorie dans la capitale des Hauts plateaux sont relatives au logement, au travail et à l’accès aux crédits des dispositifs d’aide à l’emploi. Au cours de cette rencontre, une soixantaine de gardes communaux et des victimes du terrorisme ont été honorés. Des Omras (petits pèlerinage), des logements et des crédits Angem ont été attribués.