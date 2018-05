Dans la lucarne : Un clasico faussé par Hernandez

Les arbitres sont devenus de «véritables acteurs» lorsqu’on regarde le football tel qu’il se joue actuellement. Cette discipline, très populaire, donc très prisée, ne cesse de susciter l’intérêt de tout le monde. Le nombre d’arbitres ne cesse d’augmenter à vu d’oeil. Ils sont tellement nombreux aujourd’hui qu’on est contraint, question d’audimat mais aussi de «gros fric», d’organiser les calendriers, notamment pour ce qui concerne Laligua espagnole. Ce championnat est suivi par tous et personne ne rechigne du fait qu’il s’agit du meilleur football que deux équipes peuvent produire si l’on prend en compte tous les championnats de la «sphère-football». Il est certain qu’on suit le Barça et le Real, et ce, quelque soit le continent sur lequel on se trouve. Même la nuit, les téléspectateurs veillent jusqu’à des heures tardives et se lèvent tôt aussi pour ne rien perdre du Clasico. Certes chaque championnat possède son Clasico, même en Algérie, avec MCA-USMA, mais celui qui se joue dans le pays de la Roja reste, qu’on le veuille ou non, unique. Car, chaque fois, que le show nous est offert, on en redemande, il reste le meilleur et le plus beau. Cette fois ci, les Catalans ont pris le titre de Laligua avant terme. C'est-à-dire qu’à trois journées du baisser de rideau, ils étaient déclarés vainqueurs en empochant le titre. Toutefois, leur élimination en Ligue des champions d’Europe (quarts de finale), méritée devant une grande formation de la Roma (Italie) avait rendu ce sacre presque sans saveur. Laligua ne peut rivaliser avec une finale en Ligue des champions comme vient de le faire le Real Madrid. Il fallait faire des choix pour parvenir à se qualifier à une finale trois fois de suite. Ce qui reste un record unique dans les annales du football mondial. De plus, il fut emporté face une très bonne équipe du Bayern de Munich. C’est dans ce décor que le Real avait affronté le Barça dans son fief du Camp Nou. Il y avait plus de 100.000 spectateurs. Les Blaugrana pensaient que c’était l’occasion de prouver à leurs rivaux de toujours qu’ils sont les meilleurs et qu’ils allaient les «humilier». Il n’en fut rien. C’est même le contraire qui se produit. Le Real leur a montré, par une action géométrique sur le terrain, qu’en cette fin de saison, ils sont mieux en forme et surtout les plus forts. Lors de ce énième face à face, les Madrilènes ont été étincelants comme jamais, et ce, malgré le fait qu’ils étaient mené au score sur une action express du Barça qui avait permis à Suarez de tromper de prés Navas. Un «contre meurtrier» comme l’on dit. Le grand Cristiano ne tardera pas à remettre les deux équipes sur la même longueur d’onde. Au retour du vestiaire, l’arbitre, Hernandez, qui possède une «histoire noire» avec le Real, fermera les yeux sur une «grossière» faute de Suarez sur Varane. Il a failli lui arracher le pied gauche. Au lieu de siffler la faute et de lui donner le deuxième carton jaune, synonyme d’expulsion, il avait laissé l’action se poursuivre. Messi seul n’a pu que fixer Navas avant d’inscrire le deuxième but. C’est facile lorsqu’on est en « contre » avec l’aide de l’arbitre. Ce dernier n’aurait pas du accorder le deuxième but. Il y eut une deuxième faute qu’il a fait semblant de ne pas voir sur une faute flagrante d’Alba sur Marcello et une autre précédemment d’Umtiti sur Bale, en pleine surface de réparation. Il l’avait «démoli» comme un camion. Finalement, Bale, au prix d’un fort joli but avait répondu à Messi. Malgré la sortie, dès la seconde mi-temps, de Cristiano (cheville), le Real avait gardé la même domination. Les Meringués méritaient de l’emporter, mais l’arbitre confirme, une fois encore, que le Barça est une équipe protégée. L’arbitre est le «12e homme», même si le Barça avait joué à dix après l’expulsion justifiée de Sergi Roberto sur Marcello (coup de poing). Une agression caractérisée montrant la nervosité des joueurs catalans ce jour là. L’arbitre avait compensé cela.

Malheureusement, on constate que les fautes d’arbitrage ne sont pas l’apanage de notre championnat seulement. Même le grand Clasico n’en est pas épargné. Sans cela, le Barça ne pourrait que difficilement parvenir à battre le Real. Il faudrait pour cela qu’on lui fasse sortir deux joueurs à la fois comme l’avait fait Hernadez il y a quelques saisons. C’est même une certitude !

Hamid Gharbi