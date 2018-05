Match amical international, Arabie Saoudite - Algérie : Un bon test attend le groupe de Madjer

La sélection nationale algérienne de football affrontera son homologue saoudienne, ce soir à 19h30 à Cadix, en match amical. Une rencontre qui entre dans le cadre de la préparation des Faucons en prévision de la Coupe du monde-2018 en Russie.

Les protégés de l’entraineur Argentin Juan Antonio Pizzi, qui ont déjà perdu leur première rencontre amicale par 4 à 0 face au Diables Rouges Belges le mois dernier, disputerons encore une série de match avant le rendez vous mondial. En effet, l’Arabie Saoudite se mesurera, outre les «Verts», à la Grèce (15 mai), à l’Italie (28 mai), au Pérou (03 juin) et l’Allemagne (08 juin). Pour rappel, les Saoudiens évolueront dans le groupe «A» en compagnie du pays hôte, de l’Egypte et de l’Uruguay. En match d’ouverture de cette compétition, les «Faucons» affronteront la Russie. Cette partie est prévue pour 14 juin. De son coté, l’équipe nationale algérienne prépare les éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations-2019 au Cameroun.

L’EN qui occupe la première place du groupe «J» où évolue aussi le Togo, la Gambie et le Benin, se déplacera à Banjul (Gambie) au mois de septembre pour le compte de la seconde journée de ce mini-championnat. Avant cette rencontre officielle, les « Verts » croiseront le fer avec la sélection portugaise, le 7 juin à Lisbonne.

On parle aussi d’un second match amical au mois de juin contre un adversaire qui reste à déterminer. En prévision de cette partie amicale, le staff technique à convoqué une sélection de 26 joueurs, composée d’éléments évoluant dans le championnat national.

Les internationaux évoluant dans les différents championnats étrangers ne seront pas de la partie. Seul Bennacer, qui a réalisé l’accession en « Seria A » avec Empoli, a été autorisé par son club à prendre part à cette joute, la rencontre se déroulant hors date FIFA. Parmi les grandes nouveautés de cette liste, on notera la convocation de Zouari (USMBA), Chérif El Ouazani (MCA) ou encore Sabri Charbi (MCO). Madjer, toujours à la recherche de son ossature, a regroupé ses joueurs, samedi dernier, au centre technique de Sidi Moussa. Avant de rejoindre l’Espagne, lundi, l’EN a effectué trois entrainements. Le sélectionneur national veut observer sur terrain tous les éléments, avant de remettre sa liste pour le match face au Portugal. «Cette rencontre amicale, face à un mondialiste est une bonne opportunité pour nous, joueurs locaux. Nous devons faire nos preuves pour convaincre le sélectionneur national. On doit montrer au staff technique de quoi on est capable pour surtout mériter une convocation pour le prochain stage et la rencontre face au Portugal. », a déclaré à la presse le défenseur central du CR Belouizdad, avant le départ de la délégation algérienne (35 personnes) pour l’Espagne.

