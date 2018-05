Secteur militaire de Ghardaïa : Baptisation au nom du Chahid Abdelkader Boukhari

Le siège du secteur militaire de Ghardaïa, relevant de la 4e Région militaire, été baptisé hier du nom du chahid Abdelkader Boukhari, lors d’une cérémonie présidée par le général-major Abderrazak Cherif, commandant de la 4e RM. En présence des autorités locales civiles et de hauts cadres militaires de la 4e RM ainsi que les membres de la famille du chahid, le général major Abderrazak Cherif a procédé à la levée de voile sur l’enseigne apposée sur le portail de la structure militaire et portant le nom du chahid Abdelkader Boukhari.

Selon les responsables militaires, cette cérémonie s’inscrit dans le cadre des instructions du haut commandement de l’Armée nationale populaire (ANP) visant à immortaliser les sacrifices des Chouhada de la région en baptisant les structures et unités militaires de leurs noms. La baptisation de cet établissement du nom d’un chahid de la Révolution, à l’occasion de la célébration du 73e anniversaire du génocide du 8 mai 1945, permet de rappeler les sacrifices consentis par le peuple algérien et d’honorer la mémoire des valeureux chouhada et moudjahidine, tout en renforçant la fierté à l’égard de la glorieuse Révolution de Novembre 1954, ont-ils souligné. L’occasion a donné lieu à l’organisation, au siège du secteur militaire de Ghardaïa, d’une réception symbolique marquée par une remise de cadeaux aux représentants de la famille du chahid Abdelkader Boukhari. Natif de Metlili (wilaya de Ghardaïa) en 1930, au sein d’une famille paysanne, il rejoignit en 1956 les rangs de la Révolution dans la même région, où il a accompli plusieurs missions jusqu’à ce qu’il soit arrêté et emprisonné par les forces coloniales. Torturé à mort dans les geôles du colonisateur à Ghardaïa, le corps du chahid Abdelkader Boukhari, abandonné en mars 1960 dans le lit de l’oued Metlili, n’a jamais été retrouvé.