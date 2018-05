Pour soutien aux terroristes : 3 éléments arrêtés

Trois éléments de soutien aux groupes terroristes ont été appréhendés par des détachements de l’Armée nationale populaire (ANP) lundi dernier à Médéa et Khenchela, tandis que huit casemates pour terroristes ont été découvertes et détruites à Batna, a indiqué hier un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN). «Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce à l’exploitation de renseignements, des détachements de l’Armée nationale populaire ont appréhendé, lundi à Médéa (1re RM) et Khenchela (5e RM), trois éléments de soutien aux groupes terroristes, tandis qu’un autre détachement de l’ANP a découvert et détruit huit casemates pour terroristes et cinq bombes de confection artisanale à Batna (5e RM)», précise le communiqué.

Par ailleurs, dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, un détachement combiné de l’ANP «a arrêté, à Ouargla (4e RM), un narcotrafiquant et saisi une importante quantité de kif traité s’élevant à 325 kilogrammes et deux véhicules, tandis que trente quintaux de tabac ont été saisis à El Oued (4e RM)», note la même source.