Exercice aéronaval de recherche et de sauvetage d’un avion en détresse : Tester l’efficacité opérationnelle

Le Commandement des Forces de la Défense Aérienne du Territoire a organisé hier à Boumerdès, au sein de la Façade Maritime Centre, un exercice Aéronaval de recherche et de sauvetage d’un avion en détresse, intitulé «SAREX-2018», a indiqué un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN). «Dans le cadre du programme de préparation au combat pour l’année 2018, approuvé par le général de corps d’Armée, vice-ministre de la Défense nationale, chef d’état-major de l’Armée nationale populaire, le Commandement des Forces de la Défense Aérienne du Territoire a organisé, hier, à Boumerdès/Façade Maritime Centre/1re Région Militaire, un exercice Aéronaval de recherche et de sauvetage d’un avion en détresse, intitulé ‘‘SAREX-2018’’», a indiqué un communiqué du MDN. Cet exercice, qui constitue «une opportunité» pour l’échange d’expériences et de connaissances entre les différents intervenants, a été mené en présence d’observateurs militaires des Etats-Unis, Italie, Espagne et Tunisie, de représentants de différentes structures du ministère de la Défense nationale, ainsi que d’observateurs civils de l’Entreprise nationale de navigation aérienne et des organismes civils concernés de la wilaya de Boumerdès, a ajouté le communiqué du MDN. Simulant le déclenchement du système d’alerte par les organismes du contrôle aérien après la disparition d’un avion civil des écrans radar, lors de son passage dans la zone d’Alger en raison d’une panne technique, l’exercice «SAREX-2018» vise à tester l’efficacité opérationnelle des différentes structures militaires et civiles participant aux missions de recherches et de sauvetages des avions en détresse et le contrôle de l’application du Plan national de recherche et de sauvetage en vigueur, a expliqué le communiqué du MDN. L'exercice a nécessité la mobilisation du potentiel humain et l’engagement de plusieurs unités de recherche et de sauvetage, dont un avion militaire de type C130 et deux hélicoptères relevant des Forces aériennes, ainsi qu’un hélicoptère et des vedettes de sauvetage des Forces navales, a conclu le communiqué du MDN.