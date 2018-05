Ecole d’application en artillerie de Boussaâda : Un fleuron de la formation militaire

De notre envoyé spécial : Fouad Daoud

Hier, l’École d’application en artillerie de Boussaâda n’était pas fréquentée par les militaires seulement. Des civils, dont des enfants et des femmes, ont déambulé dans l’enceinte, à l’occasion des portes ouvertes organisées par le commandement de l’École au profit du public local.

Cette initiative entre dans le cadre de la politique de communication du ministère de la Défense nationale destinée à présenter l’Armée nationale populaire, ses capacités et ses missions. Cette armée, qui est composée d’éléments issus du peuple algérien, se charge de la défense du territoire national et la préservation de la stabilité du pays. Le général Boutaba Salah, commandant de l’école qui est l’une des sept structures du genre spécialisés dans l’artillerie au niveau national, a rappelé en préambule de la manifestation que cette dernière permet au public de mieux connaître ce corps qui joue un rôle important dans le système de défense nationale.

Il a indiqué que l’histoire de l’artillerie en Algérie remonte à l’époque de l’émir Abdelkader avant de souligner que la première école spécialisée dans ce domaine a ouvert ses portes à Teleghma. Celle de Boussaâda a, quant à elle, commencé à former des officiers et des sous-officiers artilleurs en 1991. Mais la mission de l’école ne se résume pas qu’à la formation. Elle s’étend au recyclage des éléments spécialisés dans ce domaine répartis à travers toutes les unités et même le développement du corps et l’évaluation de l’équipement qui lui est destiné. Ce qui permet aux sortants de la structure de bénéficier d’un haut niveau de formation et surtout d’être opérationnels quand ils sont affectés dans les unités. Les visiteurs de la structure composés essentiellement de lycéens et de leurs professeurs ont apprécié la qualité d’enseignement dispensé, que ce soit au niveau des équipements ou des formateurs. Les stagiaires de l’école bénéficient en effet de simulateurs, de maquettes et de cartes de guerre et de tableaux interactifs qui leur permettent d’aborder les exercices pratiques dans de bonnes conditions. Les mêmes visiteurs, qui ont pu voir des armes qu’ils ne connaissent qu’à travers la télévision comme ils l’ont avoué, ont également pu discuter avec des officiers et des sous-officiers qui se sont prêtés aimablement au jeu des questions réponses. La traditionnelle rigueur des militaires a été mise de côté pour laisser place à une camaraderie qui a rappelé que l’armée est populaire et le restera.

Les selfies n’ont pas manqué au cours de la manifestation qui a été caractérisée par une ambiance bon enfant. Les enseignants et les élèves ont salué l’initiative de l’armée qui se charge de la défense de nos frontières et qui est prête à accomplir une noble mission. Une photo souvenir et des cadeaux symboliques ont ponctué cette visite qui a atteint son objectif. Les visiteurs de l’école d’application en artillerie de Boussaâda ne risquent pas d’oublier leur sortie d’hier, les officiers et les sous-officiers de la structure aussi. La visite les a confortés dans leur choix d’améliorer le niveau de formation des stagiaires.

A propos d’amélioration nous avons appris qu’un plan directeur d’extension et de rénovation de l’école est en cours de réalisation. Ce plan, selon le commandant de la structure, devra changer complètement le visage de celle-ci. Mais l’essentiel restera de servir au mieux le pays en mobilisant les meilleurs cadres dans le domaine de l’artillerie.

F. D.