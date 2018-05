Boxe : championnat d’Afrique (juniors) 8es de finale : Entrée en lice de cinq pugilistes algériens

Cinq boxeurs de la sélection algérienne juniors (garçons et filles) ont effectué leur entrée en lice pour le compte des huitièmes de finale des championnats d'Afrique de boxe (garçons et filles), qui se déroulent du 7 au 13 mai à Casablanca au Maroc. Chez les garçons, Farid Douibi (75 Kg) sera opposé au Mauricien Emmanuel Dylan Henri, Mohamed Amine El Keria (56 Kg) affronte le Camerounais, Tchouta Mbanda, alors que Hichem Maouche (52 kg) croise les gants avec l'Ethiopien Tadeja Leta. Chez les filles, Khatir Yasmine (51 kg) et Leila Semrani (60 kg) seront opposées, respectivement, à la Tunisienne Zaghdoudi Ichraf et la Sud-africaine Gonsalves Amorie. Quinze pugilistes algériens, dont six filles, prennent part à ces joutes africaines, sous la conduite du staff technique national, composé des entraîneurs Fratsa Mourad, Bourenane Brahim et Arab Hamza. «Ces championnats d'Afrique sont très importants pour la fédération algérienne puisqu'ils sont qualificatifs aux championnats du monde de Budapest (Hongrie) et les Jeux olympiques de la Jeunesse de Buenos Aires en Argentine», a déclaré le directeur technique national de la boxe (DTN), Mourad Meziane, joint par l'APS. Concernant les objectifs tracés par le staff technique, la DTN compte qualifier deux boxeurs aux Jeux olympiques de la jeunesse sur les trois tickets en jeu lors de ces joutes de Casablanca. Avant de rallier la ville marocaine de Casablanca, la sélection algérienne masculine de boxe juniors s'était contentée d'un seul stage de préparation au Centre de regroupement et de préparation de l'élite nationale de Souidania (Alger). D'ailleurs, l'entraîneur des juniors garçons, Fratsa Mourad, s'était montré «insatisfait» du volume de préparation consacré aux pugilistes algériens qui «n'ont bénéficié d'aucun stage à l'étranger, à l'exception de deux ou trois regroupements à Alger. «Nous avons convoqué la majorité des boxeurs ayant confirmé leur statut lors des derniers championnats arabes au Caire et au stage effectué à Souidania, consacré à l'aspect physique. Avant d'arrêter la liste finale des sélectionnés, nous avions convoqué deux à trois boxeurs dans chaque catégorie de poids pour créer cette dynamique de compétition et de concurrence chez nos pugilistes», a-t-il dit.



Boxeurs présents à Casablanca :

Juniors Garçons : Hichem Maouch (52 Kg), Jaballah Fares (49 Kg), El Karia Mohamed Amine (56 kg), Adel Sief Eddine (60 kg), Sikilli Rahmen (64 Kg), Fassi Ahmed Djamel (69 Kg), Douibi Farid (75 Kg), Mansouri Mohand (81 Kg), Hassid Mohamed Amine (91 Kg).

Juniors filles : Berkane Louiza (48 kg), Khatir Yasmine (51 kg), Semrani leila (60 kg), Debbou Lina (64 kg), Feroum Feriel (69 Kg) et Chaib Ichrak (75 kg).