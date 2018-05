Cyclisme : 24e tour international d’Oran : victoire finale du Belge Laurent Ezrard

Le Belge Laurent Ezrard (Sovac Natura4Ever) a remporté, lundi, le 24e tour international cycliste d’Oran dont la quatrième et dernière étape a été dominée par Yacine Hamza du GS Pétroliers qui s’est imposé au sprint en 3h 19min à Ain El-Turck. Cette ultime étape, qui a tenu toutes ses promesses, s'est déroulée sous forme de circuit de 128,2 km, soit 16 km à parcourir à huit reprises dans la ville d’Ain El-Turck. Elle a été remportée par Yacine Hamza devant Ali Nouisri du club VIB Bahreïn et Mohamed Bouzidi du club continental algéro-belge Sovac Natura4Ever. Le vainqueur Laurent Ezrard a conservé le maillot vert du meilleur sprinteur et le maillot à pois du meilleur grimpeur. Oussama Mansouri s’est également distingué en s’adjugeant le maillot blanc de meilleur espoir. «Les cyclistes ont pu reprendre leurs forces en profitant de la facilité du circuit fermé à Ain El-Turck, où la route était bonne», a déclaré le président de la ligue oranaise de cyclisme, Gherabiou Karim, se réjouissant de la réussite de cette édition qui s’est déroulée dans de «très bonnes» conditions et sans aucun incident dans une ambiance festive.

«Je suis vraiment satisfait du déroulement de ce tour et de l'organisation parfaite qui l'a entouré», a souligné Gherbaoui, directeur de la manifestation. «Une belle réussite du point de vue organisation, participation et engouement populaire», a-t-il ajouté. Cette compétition, organisée dans le cadre des préparatifs des Jeux méditerranéens 2021 à Oran, a comporté quatre étapes totalisant 552 kilomètres. La première, disputée entre Oran et Bethioua aller-retour sur une distance de 148 km, a été remportée par le maillot jaune belge. La deuxième entre Oran et Boutlélis, sur une distance de 140 km, est revenue au cycliste ukrainien Oleksandr Holovash du club Sharjah pro et la 3e étape Oran - Santa-Cruz de 97 km a vu la victoire de l’Italien David Rebellin de Sovac Natura4Ever. Cette 24e édition du tour international d’Oran, organisée par la ligue oranaise en collaboration avec la Fédération algérienne de cyclisme et la DJS d'Oran, a enregistré la participation de plus de 100 coureurs représentant les équipes nationales de Syrie, de Libye, des Emirats arabes unis, du club de Marseille (France), du club continental algéro-belge Sovac Natura4Ever, du club VIB Bahreïn, du club Sharjah Pro ainsi que des clubs algériens GS Pétroliers, AS Sûreté Nationale, Lions de l’Atlas de Blida, IRB El-Kantara (Biskra) et CR Draria.