Violence dans les stades : Journée de sensibilisation

La sûreté de la wilaya d’Oran, en collaboration avec l’association sportive Radieuse, a organisé lundi dernier, à la salle omnisports de Sidi Bachir, une journée de sensibilisation contre la violence dans les stades et les enceintes sportives. Cette manifestation a eu lieu en présence du contrôleur de la police M. Nouasri Salah, chef de la sûreté de la wilaya d’Oran, du directeur de la jeunesse et des sports, M. Gharbi Badreddine, et du président de la Radieuse, M. Kada Chafi. Sans oublier les anciens joueurs internationaux, Megharia, Guemri, Meçabih, Tasfaout, Benzerga, Benchiha, Belatoui, Guesbaoui et l’ex-arbitre international, Mohamed Hansal, ainsi que les représentants de la société civile et des comités de supporters du MCO, de l’ASMO et des autres clubs de la ville.

Durant leurs interventions, les anciens internationaux et les acteurs du football ont dénoncé les actes de violence qui «éclatent» sporadiquement dans les stades, malgré les efforts de la police nationale et des services de sécurité qui ne ménagent aucun moyen pour mettre fin à ce fléau et pour que les rencontres de football, sous l’égide de la FAF et de la LFP, se déroulent dans de bonnes conditions, dans toutes les divisions et paliers.