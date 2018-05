Compétitions africaines : Fortunes diverses

L’Algérie possède trois représentants encore en lice dans les compétitions africaines. En soi, il s’agit d’une très bonne chose pour notre football, quelque peu décrié, ces derniers temps.

En effet, on ne cesse de dire que notre football a reculé. C’est peut-être vrai, mais les spécialistes ne jugent que sur «pièces». C’est une vérité qui s’impose à tous et qu’il faudra en tenir compte. Car, nos clubs, même s’ils sont décriés localement, sont présents dans la phase de poules aussi bien pour la Ligue des champions que la coupe de la CAF. Pour la plus prestigieuse compétition africaine, deux équipes algériennes y sont toujours en course. Il s’agit de l’ESS et du MCAlger. Lors de la première journée, nos deux chances pour empocher le pactole ont mal débuté leur entrée en la matière. C’est ainsi que le MCAlger, qui avait reçu les marocains de Difaâ Hasania Djadidi, au stade du 5-Juillet, avait plus ou moins raté sa sortie. Globalement, il a bien joué, mais il a manqué d’efficacité. Les joueurs du MCA ont oublié que dans une compétition pareille, le plus important, c’est de marquer des buts. Car, dans une phase de poules, le «comptage» de points est déterminant en dernier ressort. On ne prend pas en ligne de compte la façon de jouer d’une équipe sur un terrain donné. Tout s’est décidé en seconde mi-temps où les marocains ont profité d’une erreur monumentale du défenseur Azzi qui avait redonné le ballon à son gardien qui lui-même est sorti à sa rencontre. Un but «cadeau» de la part des défenseurs du MCA. Une mésentente qui a été lourde de conséquence, surtout qu’elle vient juste après l’expulsion de Mebarakou, auteur d’un geste gratuit sur un joueur de l’équipe du Maroc. Heureusement que les mouloudéens n’ont pas subi les contre-coups d’une telle erreur. Ils ont continué à pousser jusqu’à égaliser par Karaoui. Un match nul est mieux qu’une défaite. De plus, cela montre le caractère «trempé dans l’acier» de cette équipe du MCAlger. Il faudra donc attendre la deuxième sortie, au stade du 08-mais 45, à Sétif, contre l’ESS pour être fixé sur ses chances.

L’ESS, pour sa part, a eu beaucoup de difficultés, en terre congolaise devant le TPMazembe. Il s’est fait battre, à plate couture, sur le score de 4 à 1. C’est Nessakh, de la tête, qui avait sauvé l’honneur. Il faut dire que c’est la plus mauvaise prestation des sétifiens devant un adversaire qu’ils ne connaissent que trop bien. Toujours est-il, la prochaine explication, qui aura lieu le mardi 15 mai, à Sétif, aura une grande importance, notamment pour les locaux qui n’ont pris jusqu’ici aucun point. La suite de la compétition aura lieu en juillet avec la troisième journée. En coupe de la CAF, l’USMA a bien négocié son entrée en la matière contre les tanzaniens de Young Africans. Ils l’ont emporté sur le net score de 4 à 0. Zemmamouche, le gardien de but, c’est même payé le luxe de marquer un penalty inscrivant ainsi le quatrième but. C’est une très bonne chose pour notre représentant. Il est clair qu’il aura dans son groupe «D» des équipes du Rwanda et du Kenya.

Les observateurs restent optimistes pour voir nos représentants réussir un très bon parcours.

Hamid Gharbi