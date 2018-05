Réunion aujourd’hui du Comité des 24 sur la décolonisation : Accélérer l’élimination du colonialisme

La Grenade accueillera, du 9 au 11 mai, le séminaire régional pour le Pacifique du Comité spécial de l'ONU sur la décolonisation, qui sera consacré cette année à l’accélération de la mise en œuvre de la troisième Décennie internationale de l’élimination du colonialisme, a annoncé l'organisation onusienne dans un communiqué. La rencontre, qui se tient à l'aune des récents développements dans le Pacifique, les Caraïbes et d’autres régions, devrait faire le point sur la situation des 17 territoires non autonomes qui relèvent de ce comité, dit le Comité des 24. Les conclusions et recommandations du séminaire seront ensuite examinées par le Comité des 24 lors de sa session de fond prévue en juin, puis transmises à l’Assemblée générale, selon la même source. Le séminaire de la Grenade sera placé sous le thème «mise en œuvre de la troisième Décennie internationale de l’élimination du colonialisme : problèmes sociaux, économiques et environnementaux liés à la réalisation des objectifs de développement durable dans les territoires non autonomes». Il verra la participation du Bureau et des membres des groupes régionaux du Comité des 24, des Etats membres, notamment les puissances administrantes, des représentants de territoires non autonomes, de la société civile, d’ONG et des experts. Le Comité, présidé par Antigua-et-Barbuda, compte aujourd'hui 29 pays membres et poursuit son action pour l'accession de 17 territoires non autonomes à l'indépendance. Ces territoires sont l'Anguilla, les Bermudes, Gibraltar, Guam, les îles Caïmanes, les îles Falkland (Malvinas), les îles Turques et Caïques, des îles Vierges américaines, les îles Vierges britanniques, Montserrat, la Nouvelle-Calédonie, Pitcairn, la Polynésie française, le Sahara occidental, Sainte-Hélène, les Samoa américaines et les Tokélaou.