L’annonce de Trump sur l’accord du nucléaire iranien : Que fera l’Europe ?

Le monde a les yeux braqués sur le golfe Persique. Le Président américain va, sans doute, à partir de son bureau ovale, à Washington, tuer l’accord qui lie la communauté internationale à l’Iran sur son dossier nucléaire.

Le texte pourtant dûment paraphé par le groupe 5 + 1 (Chine, Etats-Unis, France, Royaume-Uni, Russie et Allemagne) en juillet 2015 et qui oblige l'Iran à ne pas chercher à se doter de l'arme nucléaire en acceptant de brider son programme nucléaire pour le dénuder de toute visée nucléaire, en échange de la levée progressive et temporaire des sanctions internationales prises du fait de ce programme, n’est plus du goût du locataire de la Maison- Blanche. Si pour la Russie et la Chine une telle décision est un non sens, pour les Européens la position et plus mitigée. Les ténors de l’UE et après une période de flottement, voire de velléités de reniement de cet accord, tendent à se ressaisir et à mesurer sérieusement l’ampleur d’une telle démarche.

D’autant que les responsables iraniens au plus haut niveau ont clairement fait savoir que si remise en cause il y aura, le divorce sera consommé et l’Iran aura les coudées franches pour reprendre l’enrichissement de son uranium, bridé par l’accord actuel jusqu'en 2030.

Une étape qui plongera la région, déjà éruptive, et le reste du monde dans une course effrénée vers le nucléaire. Dans une interview à l’hebdomadaire allemand Der Spiegel, le président Macron a prévenu qu’en cas de retrait, «nous ouvririons la boîte de Pandore. Il pourrait y avoir une guerre». Un scénario que tout le monde redoute et qui fait adopter à l’UE un discours plus cohérent après les déclarations ambigües d’il y a quelques jours. Les signataires européens évoquent, sans ambages, qu’ils continueront, même en cas du retrait des Etats-Unis, à rester engagés dans cet accord qu’ils estiment qu’il fonctionne. Ils ont décidé de défendre jusqu'au bout ce compromis qu'ils jugent «historique», soulignant que l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) a régulièrement certifié le respect par Téhéran des termes du texte censé garantir le caractère non militaire de son programme nucléaire.

Des signes qui ont trouvé échos chez les dirigeants iraniens. Ainsi, le président Rohani, et après avoir menacé ouvertement Washington, a fini par laisser entendre pour la première fois que son pays pourrait rester dans l'accord même en cas de retrait américain. «Si nos attentes du Plan d'action global conjoint (JCPOA) sont satisfaites sans les Etats-Unis, tant mieux. Sinon, nous prendrons notre propre décision».



Les non-dits



Mais au-delà de la volonté américaine de remettre en question cet accord, l’occupation et le contrôle du Golfe persique, d’une part, et le confinement de l’Iran dans son espace géographique, d’autre part, nourrissent ces tensions et expliquent aisément l’attitude de Washington qui veut s'attaquer au programme de missiles balistiques de l'Iran, jugé «néfaste» pour la stabilité et la sécurité dans la région. Mais l'Iran, qui s'estime menacé par les bases régionales américaines et par les arsenaux de ses voisins, affirme que ses missiles sont purement «défensifs» et «pas destinés à des armes de destruction massive». Téhéran considère que ses missiles ne font pas partie de l'accord nucléaire, et ce dossier apparaît comme non négociable. Pour Téhéran, «c'est un élément essentiel de la défense nationale et cela devrait être l'un des dossiers les plus difficiles à limiter». L’autre point de discorde n’est autre que les inquiétudes des voisins et de l’état sioniste quant à l’hégémonie iranienne dans la région. Ce facteur constitue le cœur du problème que les américains se sont engagés à résoudre. Washington répète que les ambitions hégémoniques iraniennes violent «l'esprit» du pacte de 2015 et dénonce son rôle déstabilisateur. Washington reproche le «soutien matériel et financier» de Téhéran à certains mouvements de résistance de la région dont le Hamas et le Hezbollah ainsi que sont soutien indéfectible à Damas.

Au Yémen, autre conflit régional majeur, l’Iran soutien, selon Washington, les rebelles houthis pour affaiblir l'Arabie saoudite, le grand rival. Enfin, l'Iran est un sérieux rempart contre Israël, puissance nucléaire non déclarée, considérée par Téhéran comme une menace régionale. Dans cette tourmente, la sortie du président Rohani est une main tendue à l’Europe. Si les américains décident de faire cavalier seul, l’UE se doit de garder son indépendance, infligeant ainsi un sérieux camouflet au président Trump.

M. T.

Les USA se retirent de l’accord

Le Président américain Donald Trump a annoncé hier le retrait des États-Unis de l’accord sur le nucléaire iranien, qu’il a qualifié de «désastreux», et le rétablissement des sanctions contre Téhéran. «J’annonce aujourd’hui que les États-Unis vont se retirer de l’accord nucléaire iranien», a-t-il déclaré, dans une allocution télévisée depuis la Maison-Blanche. Les menaces de retrait proférées par le Président américain avaient jeté un véritable pavé dans la mare, et ce depuis son accession à la présidence des États-Unis, en dépit des mises en garde internationales du retrait de cet accord conclu à Vienne par Téhéran avec les États-Unis, la Russie, la Chine, la France, le Royaume-Uni et l’Allemagne, après plus de dix ans de tensions sur le programme nucléaire iranien et un marathon diplomatique.