Oran : Grande opération de toilettage

Une vaste opération de toilettage a été lancée, samedi dernier à travers les principaux quartiers du groupement d’Oran, et ce, en prévision de la saison estivale. Cette campagne à laquelle ont participé les travailleurs des communes, des daïras d’Oran, les associations activant sous l’égide des directions de la Jeunesse et des Sports et de l’Action sociale, cible aussi les 32 plages ouvertes à la baignade.

Selon les responsables de la wilaya d’Oran, de grands moyens matériels et humains ont été mobilisés pour cette campagne, entre autres 8 camions de capacité 2,5 tonnes, une dizaine d’engins, 109 travailleurs de la commune et une trentaine employés des directions relevant de l’alliance environnementale et 80 volontaires. Cette opération a abouti, dans sa première journée, à la collecte de 1.866 de grands sacs remplis de déchets plastiques, herbes sauvages, bouteilles en verre et 30 tonnes de déchets ménagers. La même opération a été réalisée dans le quartier USTO et Haï Nour relevant de la commune de Bir El Djir où 2,5 de tonnes d’ordures et herbes sauvages ont été collectés. Une campagne similaire avait été lancée en hiver dernier à laquelle toutes les directions exécutives ont participé et elle a visé l’éradication de 81 points noirs répartis sur le groupement d’Oran. Pour cela, les services de la wilaya ont mobilisé 500 camions, 110 engins et plus de 800 jeunes volontaires. Résultats de la première phase de cette opération de toilettage, la collecte de 15.135 tonnes d’ordures ménagères en deux jours seulement, à savoir qu’Oran en produit quotidiennement 2.025 tonnes répartis sur ses communes. À ce propos, les responsables de la wilaya ont décidé de tenir des opérations de nettoiement de moindre envergue chaque samedi. Celles-ci ne concernent pas uniquement les actions de toilettage mais aussi la réhabilitation des espaces verts et des airs de jeux. Dans ce cadre, le wali d’Oran, M. Mouloud Cherifi, a beaucoup insisté sur l’implication du citoyen

«sans lequel rien ne peut se faire», a-t-il affirmé à maintes reprises. Organiser des campagnes de toilettage de la ville est certainement une bonne démarche. Impliquer en permanence le citoyen est un grand défi d’où l’insistance sur les actions de sensibilisation menées dans ce sens, en étroite collaboration avec les associations intervenant dans la protection et la préservation de l’environnement. Le programme de la wilaya est scindé en deux parties. L’une est dédiée aux localités situées sur le cordon du littoral et l’autre s’adresse aux quartiers et cités érigés sur la bordure de la grange maritime urbaine.

Amel Saher