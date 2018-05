Alger : Dangereux incendie aux « Bananiers »

Un fast food avec une terrasse occupant le trottoir et veillant à des heures très avancées de la nuit, malgré le voisinage fait de familles, a pris feu lundi 7 mai vers 3h du matin dans un immeuble rempli d'habitants de la cité 180 logements, Zerhouni Mokhtar. Mohammadia à Alger). Gaz et électricité ont été coupés et les familles, femmes et enfants choqués, ont du être évacuées dehors dans la nuit froide, à cause de la fumée épaisse dans les appartements, des courts circuits et des risques d'explosion des nombreuses bouteilles de gaz butane utilisés par ce commerçant utilisant de nombreux et divers appareils électriques qui doivent impérativement répondre aux normes de sécurité . L'incendie a été difficilement maitrisé par la Protection civile vers 4h du matin, après l'intervention de nombreux sapeurs pompiers et de plusieurs camions anti-incendie, qui.ont évité une catastrophe certaine au quartier entier.