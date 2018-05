Baleine échouée à Bab El-Oued : Les causes enfin connues

Les tests scientifiques et les divers prélèvements effectués sur la baleine qui a échoué sur la plage d’El Kettani de Bab El Oued le 19 avril dernier, viennent de donner leurs résultats. Ces derniers indiquent que la mort du cétacé, dont l’échouage a fait grand bruit dans la capitale, est due à une absorption massive de produits chimiques et autres polluants jetés par les navires au niveau des eaux territoriales. C’est ce qu’a annoncé hier, le lieutenant Ferguani Walid chef de la brigade protection de l'environnement du groupement d’Alger de la Gendarmerie en marge du lancement de la campagne d’information et de sensibilisation organisé par la DGPC. L’officier ajoutera que « des mises en demeures ont été adressées aux navires les invitant au respect des règles d’accostage, plus particulièrement, celles ayant référence avec protection de l'environnement applicables en vertu de la loi algérienne ».

S. A. B. C.