Plages autorisées à la baignade : Vers la prolongation des horaires de surveillance

Bonne nouvelle pour les estivants. Les mordus de la grande bleue n’auront plus à se soucier de la présence des éléments de la Protection civile au niveau des plages autorisées à la baignade, en dehors des horaires «classiques» jusque-là limités.

Un responsable des services concernés a, en effet, annoncé, récemment la possibilité d’aller au-delà de ces horaires durant cette saison estivale. La mesure concernera les plages qui enregistrent une forte affluence, y compris la nuit. La surveillance des plages, à vrai dire, revêt une grande importance sachant que chaque année des centaines de personnes périssent dans des noyades, parfois dans des plages pourtant non autorisées à la baignade. Les besoins de se rafraîchir en été et la prévention ne font certainement bon ménage pour beaucoup de personnes qui ferment les yeux sur des aspects à prendre très au sérieux tels que la qualité des eaux des plages ou encore pour des raisons naturelles liées à l’accessibilité et le caractère rocheux de celles-ci. L’absence de surveillance est un autre alibi pour opter pour des plages ouvertes à la baignade. Il faut savoir que la loi est claire à ce sujet. Le décret exécutif du 13 avril 2004 relatif aux conditions d’ouverture et d’interdiction des plages à la baignade revient longuement sur ces détails. La présente loi, dans son article 4, stipule de manière formelle que lorsqu'une plage est de nature à présenter un danger pour son utilisation due à sa configuration physique, elle est interdite à la baignade jusqu'à ce que des aménagements de correction lui soient apportés. Aujourd’hui, chaque année, une liste de plages autorisées à la baignade est établie par les services de la wilaya, mais le fait qu’une plage soit classée comme étant interdite à la baignade ne constitue pas toujours un argument valable pour certains estivants, notamment des jeunes et aussi des enfants, qui vont jusqu’à provoquer les destin en nageant même dans des eaux troubles. Le danger est sous estimé et bien des fois des baigneurs ont été victimes de leur négligence. Après tout, la prévention est le meilleur bouclier contre les noyades, ce fléau qui entache la saison estivale.

Samia D.