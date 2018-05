La DGPC lance une campagne de sensibilisation : La saison estivale en point de mire

Dans le cadre du programme d’action annuel relatif à la prévention des risques et à la préparation de la saison estivale, la Direction générale de la Protection civile a organisé, hier, une campagne d’information et de sensibilisation au profit du grand public.

«Cette manifestation qui se déroule du 07 au 10 mai au Centre culturel Mustapha-Kateb a pour objectif de sensibiliser la population sur de nombreux risques pouvant survenir en cette période de l’année», a déclaré hier, le lieutenant Khaled Ben Khalfallah, chargé de communication à la direction de la Protection civile de la wilaya d'Alger. Il citera, entre autres, les dangers de la mer, la baignade dans les réserves d’eau ou dans les barrages et les retenues collinaires, les feux de forêts et des récoltes, l’envenimation scorpionique, les intoxications alimentaires ainsi que les accidents de la circulation. «Ce sont autant de dangers auxquels le citoyen est confronté. Des dangers qu’il doit impérativement prévenir», a-t-il ajouté. De nombreuses institutions ont apporté leur contribution pour la réussite de cette manifestation, telles la Gendarmerie nationale, la Sûreté nationale, les services des Forêts et ceux du Tourisme et de l'Artisanat. Selon M. Ben Khalfallah, le programme de cette campagne de sensibilisation est destiné à tous les membres de la société, notamment les jeunes dans l'objectif de les amener à prendre conscience des dangers de la mer et ainsi éviter des noyades. «Les cas de noyades en mer sont de plus en plus fréquents en période estivale. En 2017 on a enregistré sur les plages d’Alger six cas de décès dont 4 en zone non protégée», a-t-il indiqué.

L’été dernier, ce sont 3 millions d’estivants qui ont fréquenté, selon lui, les plages des côtes algéroises, impliquant précise t-il quelques 2.839 interventions de éléments de la Protection civile. «671 personnes ont été sauvées du danger et d’une mort certaine», a-t-il souligné.

S’agissant de la toute prochaine saison estivale, le même intervenant fera savoir qu’un programme riche et diversifié sera mis en œuvre au niveau de l’ensemble des unités à travers le territoire national, en vue d’assurer une diffusion large des consignes de sécurité et parvenir à inculquer aux citoyens la culture du risque, à même de permettre d’en atténuer leurs conséquences, parfois fatales.

«Les activités de sensibilisation de proximité concerneront plus particulièrement les localités à risques ainsi que les zones enclavées où des caravanes de sensibilisation seront engagées et celles-ci se poursuivront pendant toute la saison estivale au niveau des plages et des massifs forestiers», a-t-il dit. Mme Saïdi Imen, conservateur divisionnaire au niveau de la direction des Forêts et de la ceinture verte de la wilaya d’Alger a estimé que cette manifestation est une occasion d'informer le public sur le risque de départ de feu, rappeler la réglementation, apprendre les bonnes pratiques pour face au feu et inviter à la vigilance. « En 2017, environ 16 hectares ont été touchés par les feux de forets au niveau d’Alger. Heureusement nous n'avons enregistré aucun décès», a-t-elle fait savoir. Par ailleurs, la responsable a rappelé que plus de 20.000 arbustes ont été plantés dans la capitale au cours des sept derniers mois, et cela dans le cadre du programme de sensibilisation environnementale, qui a eu pour slogan «Mon environnement est vert». Cette campagne a vu la participation de plus de 25 associations s’intéressant à l’environnement, sans compter des centaines d’élèves et de jeunes scouts, venus prêter main forte».

Sarah A. Benali Cherif