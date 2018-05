Ramadhan : 50 millions de litres de lait supplémentaires

Le ministre de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Abdelkader Bouazghi, a annoncé, lundi à Saïda, que le gouvernement a décidé de produire une quantité de 50 millions de litres supplémentaires de lait à travers le pays, au mois du Ramadhan.

En marge de l'inspection de l’unité de production laitière et ses dérivés «Giplait» de Saïda, au titre de la deuxième journée de sa visite dans la wilaya, le ministre a indiqué à la presse qu’une quantité de 4.500 tonnes de lait en poudre sera réservée à la production laitière, dont 3.000 t destinées aux laiteries publiques et 1.500 tonnes aux laiteries privées.

M. Bouazghi a signalé que son département ministériel œuvre à élaborer une feuille de route pour satisfaire les besoins des citoyens en ce produit, en se concentrant sur les éléments de production et de distribution du lait. Il a affirmé l’application stricte et avec force de la loi envers les contrevenants concernant la production ou la distribution du lait, comportant la fermeture de laiteries et le licenciement des distributeurs. Abdelkader Bouazghi a précisé que le lait subventionné doit s’orienter aux familles pour son usage quotidien.

Le ministre a encore souligné que la distribution du lait à Saïda connaît une stabilité et ne fait pas l'objet de spéculation, estimant que l’unité de production du lait et ses dérivés «Giplait» de cette wilaya est un modèle à suivre à travers le pays. Cette unité produit 100.000 litres de lait/jour en faveur d’une population de 400.000 habitants de la wilaya de Saïda, saluant les efforts des responsables de cette unité à fournir ce produit aux citoyens par une bonne maîtrise des opérations de production et de distribution. Le ministre a inspecté le périmètre de Merdja, dans la commune de Dhoui Tabet, relevant du secteur des forêts, s'étendant sur une superficie de 345 hectares d'espaces boisés, où il a mis l’accent sur l’exploitation de tous les espaces par des investisseurs pour la plantation d'arbres fruitiers, dont les oliviers, les amandiers et les pistachiers.

Abdelkader Bouazghi s’est enquis sur l’élevage de la race ovine «Deghma», à l’Institut agronome de la commune d'Aïn Lahdjar, appelant à développer cette race et à la préserver. Dans la commune de Sidi Boubekeur, il a visité une exploitation agricole où il a lancé l’élevage du poisson Tilapia, et a inauguré le siège de la subdivision des services agricoles.