7es assises nationales du commissariat aux comptes : Le contrôle, entre sanction et évaluation

« Le contrôle est une chose indispensable. Ce n’est pas uniquement un moyen de sanctionner, mais d’évaluer et d’améliorer la gestion de nos ressources, aussi bien publiques que privées», a déclaré, dimanche à Constantine, le directeur général de la comptabilité au ministère des Finances, Ghanem Mohamed Larbi, et d’expliquer : « Il y a 7 ou 8 ans, lorsqu’on évoquait la Cour des comptes, les gens pensaient directement à la prison, mais après la présentation devant l’Assemblée populaire nationale de la loi de règlement budgétaire, on a commencé à comprendre qu’il y avait des recommandations pour mieux gérer, et non pas pour sanctionner.» S’exprimant en ouverture des 7es Assises nationales du commissariat aux comptes, organisées sur le thème «Le commissaire aux comptes, partenaire des institutions publiques», lesquelles se sont déroulées à l’auditorium Mohamed-Seddik-Benyahia de l’université Mentouri, le représentant du ministre a indiqué que le commissaire aux comptes se devait d’étendre son périmètre d’intervention en investissant davantage les entités publiques, et ce en passant de la simple révision comptable à un full-audit intégrant toutes les fonctions opérationnelles de celles-ci. «L’introduction de la comptabilité générale et de la comptabilité analytique constitue un outil d’information financière important, notamment dans l’évaluation de la production intérieure brute, qui constitue la base pour la détermination de l’assiette fiscale et de nombreuses taxes sont les entités sont redevables vis-à-vis de l’État», dit-il. M. Ghanem a également soulevé la question de la formation, en se montrant rassurant quant au démarrage, «dans les meilleurs délais, de l’Institut de formation des professionnels de la comptabilité, dont la création a été initiée par les pouvoirs publics». Intervenant après celles organisées à Alger, Oran, Annaba, Tamanrasset, Béjaïa et Tlemcen, ces Assises ont regroupé quelque 800 participants, essentiellement des commissaires aux comptes, mais également des cadres comptables et financiers, des dirigeants d’entreprises des secteurs public et privé, ainsi que des cadres élus aux Assemblées locales.Au registre de la participation étrangère, il y a lieu de noter celle de Raouf Ghorbel (Tunisie), Issam El-Maguiri (Maroc), Jean-Michel Moreau (France) et Kinimi Lefaria (Afrique du Sud), qui ont chacun relaté l’expérience de leurs pays respectifs en matière de contrôle des institutions publiques. De leur côté, les anciens députés et présidents d’APC et d’APW sont revenus sur la gestion des dites institutions en Algérie. Pour le président du Conseil national de la Chambre nationale des commissaires aux comptes (CNCC), Larbi Redjimi, l’objectif de ces assises consiste à dégager des propositions pour les pouvoirs publics sur la gestion des institutions publiques, ainsi que le contrôle permanent auquel les commissaires aux comptes souhaiteraient les assujettir. Des ateliers ont été mis sur pied, lors de la seconde journée, portant, notamment, sur «Les IPSAS, outil de nouveau management public», « Les procédures analytiques», «La continuité d’exploitation» et «Le commissariat aux comptes et l’accès à la profession».

Issam Bouleksibat