Financement de véhicules : Nouvelles facilités pour les taxis

Kia El-Djazaïr, filiale du groupe Global, a procédé, cette semaine, à la signature d’une convention de partenariat avec l'Union nationale des chauffeurs de taxi, pour le financement d’une nouvelle voiture plus confortable et plus fiable de la marque sud-coréenne. L’accord a été signé, lors d’une cérémonie organisée au niveau du showroom du constructeur exclusif de la marque en Algérie, par le secrétaire général du groupe Global, et le vice-président de l'Union nationale des chauffeurs de taxi, Boukerrou Saïd. Par ce nouvel accord, Kia El-Djazaïr accompagnera les chauffeurs de taxi pour l’acquisition des derniers modèles de Kia, tels que Cerato, Rio et Picanto, assemblés dans son usine Gloviz basée à Batna. «Notre partenaire la Banque nationale algérienne (BNA) offre un financement à hauteur de 50% du prix du véhicule aux chauffeurs de taxi désirant acquérir un nouveau véhicule de la marque sud-coréenne», a affirmé le secrétaire général du groupe. Il ajoute que son entreprise a lancé ce nouveau partenariat afin de «faciliter aux taxis à travers le territoire national l'acquisition du modèle choisi et adapté à leurs besoins spécifiques à travers tous les points de vente Kia El-Djazaïr». D’autres accords seront paraphés prochainement avec d’autres organismes et corporations, selon le porte-parole de Kia El-Djazaïr. De cette manière, elle offre aux chauffeurs de taxi la possibilité d'acquérir des voitures dans des conditions confortables et sûres, grâce au crédit à la consommation. Dans une déclaration à la presse, le représentant de l’Union nationale des chauffeurs de taxi a indiqué qu’au début, l’opération de financement concernera les chauffeurs les plus anciens, en précisant que pour ouvrir droit à ce financement, le taxi doit avoir au minimum cinq années d’expérience dans le domaine. Il précise qu’il y a actuellement quelque 150.000 chauffeurs de taxi en Algérie, un chiffre qui sera revu à la hausse dans les années prochaines, où «plus de 50% des 150.000 taxis auront la possibilité de bénéficier de ce financement», estime-t-il, tout en tenant à remercier le concessionnaire, la BNA et la SAA qui couvrent le crédit, pour leurs efforts en direction de la corporation. Par ailleurs, pour tout financement, le constructeur automobile fera bénéficier au nouvel acquéreur, d’un kit GPL et un d’un taximètre gratuitement, en plus de 10% de remise sur la pièce de rechange et le service après-vente. Le taxi se fera proposer également une année de garantie pour son véhicule.

Mohamed Mendaci