Sidérurgie, textile et agroalimentaire : Excellentes opportunités d’exportation

Le ministre de l’Industrie et des Mines, Youcef Yousfi a reçu hier à Alger, le vice-président exécutif, chargé des affaires internationales de la Chambre de commerce des Etats-Unis Myron Brilliant, avec lequel il a abordé les opportunités d’affaires entre les deux pays et les axes de coopération possible, notamment dans le secteur industriel et minier, indique un communiqué du ministère.

Lors de cette entrevue, M. Yousfi a expliqué a son interlocuteur que l’Algérie dispose de tous «les atouts» pouvant lui permettre de réussir son décollage économique, notamment à travers le secteur de l’Industrie et des Mines. Il a également souligné le dynamisme que connaissent plusieurs secteurs industriels en Algérie, a l’instar du secteur de la sidérurgie, la filière textile, l’agroalimentaire, l’électronique et l’automobile, mettant en exergue les potentielles opportunités de partenariat bilatéral, ajoute la même source.

Dans ce sens, M. Yousfi a exposé a son hôte américain les avantages offerts par l’Algérie afin d’encourager l’investissement dans divers secteurs d’activités, précisant que l’Algérie pouvait être «une excellente Plateforme d’exportation» vers d’autres pays, note le communiqué. Pour sa part, le vice-président de la Chambre de Commerce des Etats Unis a tenu à saluer «les efforts consentis par l’Algérie» en vue de diversifier son économie, notant que les investisseurs américains comptent bien tirer profit des avantages et facilitations qu’offre le marché algérien dans le but d’engager des investissements fructueux.

Les deux parties ont convenu de multiplier les efforts communs pour mieux apprécier les opportunités d’investissements et le climat des affaires, rapporte le communiqué.



Développer le partenariat dans le domaine de la santé



Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Mokhtar Hasbellaoui, a reçu hier à Alger, une délégation de la Chambre du commerce des Etats-Unis conduite par son vice-président responsable des affaires internationales, Myron Brilliant, indique un communiqué du ministère.

Les discussions qui se sont déroulées en présence de l’ambassadeur des USA en Algérie, John Desrocher, «ont permis de faire un large tour d’horizon de la coopération bilatérale en cours ainsi que les perspectives de son développement à la lumière de l’expertise des entreprises américaines et de la modernisation en cours du système national de santé à la faveur de la refondation du corpus législatif sanitaire en Algérie», souligne la même source.

Dans ce cadre, les deux parties «ont identifié les domaines de l’industrie pharmaceutique, de l’innovation technologique, de la E-santé et des dispositifs médicaux comme étant des secteurs prioritaires pour le développement d’un partenariat mutuellement profitable», conclut le communiqué.