Revalorisation des pensions de retraite : Taux modulable de 0,5 à 5%

Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, M. Mourad Zemali, a annoncé une bonne nouvelle aux retraités algériens, au nombre de 3 millions. Il a en effet révélé que les pensions et allocations de retraite connaîtront une augmentation modulable, allant de 0,5 à 5%, en fonction du montant de la pension et souligné à ce propos que cette option sera à l’avantage des petites pensions, contrairement aux années précédentes qui ont vu toujours l’application d’un taux unique. Intervenant hier sur les ondes de la chaîne 3 de la Radio nationale, M. Zemali a souligné qu’ « en dépit de la situation financière critique du pays, le Président de la République a décidé de revoir à la hausse les pensions de retraite, comme ce fut le cas d’ailleurs les années précédentes. La décision a été prise pour conforter le pouvoir d’achat des retraités », a-t-il expliqué dans l’émission « L’invité de la rédaction » de la chaîne III.

Très attendue par les retraités, cette décision est « conforme » aux dispositions de l'article de la loi 12-83 du 02 juillet 1983 consacrant le principe de revalorisation annuelle des pensions et allocations de retraite. S’appliquant selon les niveaux de pension, la revalorisation en question sera appliquée avec effet rétroactif à partir du 1er mai dernier. Le palier le plus bas, en l’occurrence les pensions de moins de 20.000 DA bénéficieront d’une revalorisation de 5% contre 2,5% pour les pensions allant de 20.000 DA à 40.000 DA et 1,5% pour les pensions de 40.000 DA à 60.000 DA. Les retraités qui perçoivent une pension oscillant entre 60.000 DA et 80.000 bénéficieront d’une hausse de 1%, tandis que ceux qui perçoivent plus de 80.000 DA verront leurs pensions augmenter à hauteur de 0,5%. Mourad Zemali a confié à cette occasion que la revalorisation pour l'année 2018 des pensions de retraite coûtera quelque 22 milliards de dinars, et révélé qu’en Algérie, une moyenne de 2,5 travailleurs cotisent pour un retraité, alors que la norme mondiale fait état de la cotisation de 5 travailleurs pour un retraité. Aussi, il a affirmé qu’ « un tiers des retraités a fait valoir son droit avant l’âge légal de départ ».

Il faut rappeler qu’il y a à peine une semaine, l’UGTA a appelé par le biais la Fédération nationale des travailleurs retraités (FNTR) les pouvoirs publics à procéder à une valorisation des pensions de retraite. Jugée «plus que nécessaire», la FNTR s’est plainte des «difficultés» que rencontrent nos retraités pour joindre les deux bouts et subvenir par la même à leurs besoins en raison de la hausse « vertigineuse » des prix des produits de consommation. La FNTR réclame depuis fort longtemps une indexation des retraites au taux d’inflation officiel et un taux de revalorisation équivalent au taux d’inflation déclaré par l’Office national des statistiques (ONS) en fin d’année 2017. Outre l’actualisation des pensions attribuées avant 2008, la FNTR avait même exigé une pension minimum à 100% du SNMG.

Interrogé par ailleurs sur la représentativité des organisations syndicales, le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale a soutenu que les 35 syndicats qui n'ont pas transmis à l’employeur et au ministère du Travail les informations concernant le nombre de ses adhérents sont désormais considérés comme étant « non représentatifs » et signalé que les organisations syndicales ne disposant pas de 20% de représentativité ne sont pas « en droit » de « revendiquer » ou de « négocier » quoi que ce soit.



35 organisations syndicales n’ont pas répondu à l’appel du ministère du Travail



« Ces organisations sont de ce fait dans l'obligation de se mettre en conformité avec la loi. Nous sommes en train de réfléchir sur une procédure afin d'assainir la situation, car nous voulons des syndicats responsables et respectueux envers les lois de la République », a-t-il assuré en rappelant que cette procédure a concerné 65 organisations syndicales dont 30 ont répondu favorablement à l'appel du ministère. «Toutefois, 13 d’entre elles n’ont pas respecté la forme, mais nous n’allons quand même pas leur retirer l’agrément.

Ces syndicats peuvent continuer à effectuer leur travail de sensibilisation en direction des travailleurs et les convaincre d'adhérer afin de se conformer à la réglementation, notamment l'aspect de représentativité, à savoir atteindre 20% d’adhérents», a affirmé Mourad Zemali, qui indiquera, à une question sur le fonctionnement de la Caisse nationale des assurances sociales (CNAS), que celle-ci souffre d’un déséquilibre financier estimé à 560 milliards de DA. «Le système de sécurité sociale de notre pays traverse une situation difficile en raison de la fragilité de ses équilibres financiers. A titre d’exemple, la CNAS a financé les établissements publics de santé à hauteur de 80 milliards de DA en 2018 », a indiqué le ministre à la fin.

SAM