Le Projet de loi sur l’apprentissage au Conseil de la nation : Moderniser les dispositifs et les méthodes de formation

Le ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnels, Mohamed Mebarki, a présenté, hier, devant les membres du Conseil de la nation, le projet de loi définissant les règles applicables en matière d'apprentissage.

Adopté début avril dernier par les membres de l'Assemblée populaire nationale (APN), ce projet de loi vise à moderniser les dispositifs, les méthodes pédagogiques et les modes de formation, à travers la dynamisation du rôle de l'établissement de formation dans l'acquisition des connaissances. Le ministre a indiqué que «cette initiative législative vise à moderniser les dispositifs, les méthodes pédagogiques et les modes de formation, en permettant aux établissements de formation de jouer un rôle efficient dans l'acquisition du savoir-faire et d'être au diapason du développement des métiers et des techniques». Le nouveau texte vise également à «renforcer l'objectif stratégique consistant à adapter la formation aux exigences du monde de l'emploi et à concrétiser le principe constitutionnel considérant la formation comme principal dispositif de l'emploi et de lutte contre le chômage». A cette occasion, le ministre a rappelé que l'élaboration du texte de loi, présenté au débat, intervient après 15 conférences régionales, organisées entre 2015 et 2016, ce qui a permis «d'évaluer le secteur de la formation professionnelle et de relever et pallier les insuffisances». Les participants à ces rencontres de concertation ont mis l'accent sur la nécessité d'adapter le dispositif d'apprentissage aux nouvelles donnes du monde de l'emploi et d'impliquer davantage les institutions économiques dans le processus de formation des ressources humaines». Parmi les mesures incitatives approuvées par cette loi, «l'accès de l'apprenti à un présalaire, aux services de sécurité sociale dans le cadre de la couverture sociale, aux allocations familiales, au droit à un congé de maternité et au contrôle médical, la garantie des droits de brevets d'invention pour l'apprenti créateur tout au long de son stage de formation, à travers l'octroi des droits d'auteur». Il offre également «la possibilité de recrutement de l'apprenti sans recours préalable aux dispositifs d'emploi». La formation par apprentissage est ouverte à tous les jeunes âgés entre 15 et 35 ans maximum, à la date de signature du contrat d'apprentissage, et y sont exclues les personnes présentant des handicaps physiques. Il est tenu compte des vœux et capacités des candidats aux postes d'apprentissage lors de l'orientation. L'orientation de l'apprenti est organisée, en association avec l'établissement public de formation professionnelle et l'employeur, la durée de formation par apprentissage étant fixée de 1 à 3 années maximum, selon les spécialités.



Création d'une banque de données auprès de l'administration centrale



Il est également prévu, en vertu de cette loi, «la création d'une banque de données auprès de l'administration centrale du ministère». Les données «sont établies par commune et par wilaya et comportent notamment la liste nominative et les qualifications professionnelles des maîtres d'apprentissage, des artisans ainsi que la liste des employeurs». Le nouveau texte de loi fait obligation à la commune d'œuvrer, en coordination avec les établissements publics de formation professionnelle se trouvant sur son territoire, à la promotion de l'apprentissage à travers l'information du large public, notamment des jeunes, sur les opportunités de placement en matière d'apprentissage offertes par les différents employeurs», ainsi que la mise en place, au niveau local, d'une commission de conciliation pour tout litige éventuel à l'occasion de l'exécution du contrat d'apprentissage. La formation par apprentissage sera consacrée au niveau des entreprises publiques, ainsi que la possibilité pour les entreprises publiques à caractère industriel et commercial relevant de l'Armée nationale populaire (ANP) d'accueillir les apprentis au même titre que les sociétés étrangères activant en Algérie. Le texte souligne également que les chambres nationales, régionales et de wilayas du commerce et de l'industrie, de l'agriculture, de l'artisanat et des métiers de la pêche, les collectivités locales, ainsi que les unions professionnelles, les organisations patronales, les associations concernées contribuent à la promotion de l'apprentissage», relevant également que des inspecteurs du travail et des inspecteurs chargés de l'apprentissage «peuvent mener des opérations conjointes de contrôle dès la mise en apprentissage des apprentis, et de procéder à l'identification des nouveaux postes d'apprentissage au sein des organismes employeurs».



Plus de 80 % des diplômés de la formation professionnelle intégrés dans le monde du travail



M. Mebarki, qui répondait aux préoccupations des sénateurs concernant ce projet de loi, a affirmé que plus de 80% des diplômés des centres de formation, inscrits au niveau de l’Agence nationale de l’emploi (ANEM), sont insérés dans le monde du travail en moins de 6 mois. Le ministre a ajouté que 63% des porteurs de projets financés par l’Agence nationale de soutien à l’emploi de jeunes (Ansej), en 2017, sont des diplômés des centres de formation. Il dira, par ailleurs, que les instituts de formation professionnelle forment annuellement, quelque 250 000 diplômés dans différentes spécialités, précisant que la nomenclature de la formation professionnelle comprend 442 spécialités élaborées en coordination avec les opérateurs économiques. A une question relative à la non-obligation, par le projet de loi, du passage par les différents dispositifs d’emploi, le ministre a expliqué que cette disposition a été proposée par les entreprises économiques et acceptée par le gouvernement.

Il a ajouté également que la « la décision » constitue le meilleur moyen de recrutement et ne représente aucune contradiction avec les lois en vigueur. Il a également précisé que les entreprises économiques «contribuent à la formation pour une période ne dépassant pas les trois années», et participent avec un taux de 80% dans les opérations de recrutement. Concernant la proposition de revoir la condition d’âge minimum de 15 ans pour l’inscription au niveau des instituts de formation, M. Mebarki a fait savoir qu’en dépit du fait que la loi interdit l’exclusion des élèves avant l’âge de 16 ans, plusieurs d’entre eux quittent les bancs de l’école avant cet âge, chose qui a amené le gouvernement à mettre en place des solutions dont l’insertion de cette frange dans le secteur de la formation professionnelle.

Salima Ettouahria