Éclairage : Challenges

«La diversification et la compétitivité de l’économie constituent un impératif devenu plus crucial dans le contexte de crise pétrolière que nous traversons.» Ces propos du Chef de l’État expriment la nature des défis qui s’imposent au pays, dans cette phase de transition de son modèle de croissance, mais aussi l’urgence d’opérer une «adaptation du pays au changement, et ce en hissant l’économie, les entreprises et les universités aux standards mondiaux d’excellence et de compétitivité». Toute une synergie à mettre en œuvre pour converger vers les objectifs à atteindre dans le sillage de cette nouvelle approche qui consiste à redynamiser l’investissement, à maintenir la dynamique de la croissance et la progression dans la promotion des exportations hors hydrocarbures. Un processus que le gouvernement s’attelle à consolider et à accompagner par des mesures adaptées et adéquates, à savoir l’amélioration de l’environnement des affaires, l’encouragement et la facilitation de l’investissement dans tous les secteurs, par le biais des opérateurs publics, privés, et des partenariats mixtes, ainsi que la poursuite de la réalisation du programme d’équipements publics validé au cours de ces dernières années. Des actions destinées à soutenir la production locale, à améliorer l’environnement de l’entreprise et à faciliter l’acte d’investir. Toute une stratégie basée sur une politique d’import-substitution et d’encouragement de la production nationale, avec orientation à l’export. «Nous en avons les capacités, nous avons le potentiel requis et nous en avons l’ambition», a affirmé, à ce propos, le Président de la République, dont les directives plaident dans le sens d’une économie performante, diversifiée et génératrice de ressources supplémentaires pour le pays. Par conséquent, «les défis qui se posent aujourd’hui à l’Algérie dictent, en premier lieu, la nécessité de libérer notre pays de sa dépendance aux hydrocarbures». Une orientation du Chef de l’État qui met en relief les conséquences induites par cette dépendance sur l’économie nationale, notamment sur ses équilibres financiers, au niveau interne comme à l’externe. Ainsi, il s’agira d’œuvrer pour réduire l’impact de cette vulnérabilité aux cycles imprévisibles des fluctuations des cours sur les marchés pétroliers, en déployant cette richesse, que sont les hydrocarbures, au service du développement de notre pays. En effet, les contraintes nées de cette situation placent aujourd’hui l’Algérie devant le défi majeur de donner sens à la stratégie de développement préconisée par les pouvoirs publics dans le cadre du nouveau modèle de croissance qui devra passer par de profondes transformations structurelles, pour l’émergence d’une économie affranchie de la dépendance des hydrocarbures. Un objectif qui justifie d’ailleurs la décision de réallocation de l’investissement en faveur du secteur hors énergie, pour initier le processus de diversification économique par «le développement de nouvelles branches porteuses d’externalités», de croissance et de valeur ajoutée. «Des challenges déterminants» et décisifs pour l’avenir du pays et qui recommandent de créer les conditions d’une croissance durable, sur de nouvelles bases, à même de renforcer la résilience de notre économie et sa compétitivité.

D. Akila