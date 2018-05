Echos des Fédérations sportives algériennes

- KARATE-DO :

La Fédération algérienne de karaté-do (FAK) a adressé un courrier à toutes les ligues de wilaya, leur demandant de fournir sur CD les statistiques et documents administratifs et de renouveler leurs engagements, afin de procéder à la restructuration de l'instance fédérale selon la nouvelle réglementation en vigueur.

- VOILE (1) :

La Fédération algérienne de voile (FAV) organise le 11 mai prochain au complexe Azur-bleu de Tipasa, la journée des "petits anges" pour les enfants malades et orphelins, en élaborant un programme riche en activités.

- VOILE (2) :

Dans le but de faire connaître la discipline, la Ligue d'Alger de voile a organisé des portes ouvertes au niveau du port Djemila à Aïn-Bénian, exposant différents types de barques et programmant des exhibitions de voile.

- BOXE (1) :

La sélection nationale de boxe participera au tournoi international de Sétif qui débutera mardi à l'occasion de la commémoration de la Journée du 8-Mai 1945, avec la participation des sélections de Syrie, de Jordanie, d'Egypte et d'Irak.

- BOXE (2):

L'équipe nationale algérienne de boxe (juniors) se trouve à pied d'oeuvre depuis samedi à Casablanca (Maroc) pour prendre part au Championnat d'Afrique de la catégorie, une étape préparatoire pour les Jeux africains de la jeunesse-2018 d'Alger, qualificatifs aux Jeux olympiques de la jeunesse 2018 de Buenos Aires (Argentine).

- TENNIS:

Le Championnat régional du Centre pour les jeunes catégories (14 ans) a été reporté aux 11 et 12 mai, alors que la compétition réservée aux 9 et 10 ans s'est déroulée vendredi et samedi.