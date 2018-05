Handball, Coupe de France (Finale) : Nîmes et Kaâbache s’inclinent face au Paris SG (26-32)

L'USMA Nîmes Gard, où évolue le pivot international algérien Hicham Kaâbache, s'est inclinée en finale de la Coupe de France de handball face au Paris SG (26-32), à la salle Paris-Bercy. Les coéquipiers de Kaâbache, qui tenaient la dragée haute aux Parisiens, ont flanché lors du dernier quart d'heure, à cause notamment de deux beaux arrêts de l'Espagnol Rodrigo Corrales, entré en seconde période, et aux buts de Nedim Remili. «Nîmes est une équipe qui joue bien au handball, qui court et sprinte tout le temps, elle se donne à fond. On savait qu'il ne fallait pas baisser les bras, ne pas s'affoler si on était mené. On est revenu petit à petit en gardant confiance», a commenté l'international français du PSG Nikola Karabatic au micro de la chaîne L'Equipe. Kaâbache (28 ans) a rejoint la formation de Nîmes en janvier dernier en provenance d'Istres (Div. 2). L'ancien joueur de la JSE Skikda avait déclaré forfait pour la Coupe d'Afrique des nations 2018 disputée au Gabon en raison d'une luxation du pouce contractée lors du tournoi amical des Quatre nations en octobre 2017 en Tunisie.