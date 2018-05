Cyclisme, 24e tour international d’Oran (3e étape) : Victoire de l’Italien Rebellin de Sovac Natura4Ever

Le cycliste italien du club continental algéro-belge Sovac Natura4Ever, David Rebellin a remporté la 3e étape de la 24e édition du tour cycliste international d’Oran, disputée dimanche entre Oran, Bouzedjar et arrivée à Santa-Cruz sur une distance de 97 kilomètres. David Rebellin a franchi la ligne d'arrivée avec un chrono de 2h 26min 18sec devant son coéquipier Laurent Ezrard et Azeddine Lagab du GS Pétroliers. Le vainqueur de la première étape, Laurent Ezrard, conserve le maillot jaune grâce à ses performances et endosse aussi les maillots à pois (meilleur grimpeur) et vert (meilleur sprinteur). Le maillot du meilleur espoir est toujours chez Oussama Mansouri du Club Sharjah Pro. Dans cette étape, les cyclistes ont traversé différentes artères de la ville d’Oran allant jusqu'à la commune de Bouzedjar et ont terminé la course devant le fort de Santa-Cruz au sommet du mont Murdjadjo. Le public était nombreux durant cette étape de montagne. Cette compétition du 24e tour cycliste d’Oran, organisée dans le cadre des préparatifs des Jeux méditerranéens 2021 à Oran, comporte quatre étapes totalisant 552 kilomètres. La quatrième et dernière étape de ce tour international est programmée lundi dans la commune d’Ain El-Turck sur un circuit fermé de 14,2 km à parcourir en neuf boucles. Cette 24e édition du tour international d’Oran, organisée par la Ligue oranaise en collaboration avec la Fédération algérienne de cyclisme et la DJS d'Oran, enregistre la participation de plus de 100 coureurs représentant les équipes nationales de Syrie, de Libye, des Emirats arabes unis, du club de Marseille (France), du club continental algéro-belge Sovac Natura4Ever, du club VIB Bahreïn, du club Sharjah Pro ainsi que des clubs algériens GS Pétroliers, AS Sûreté Nationale, Lions de l’Atlas de Blida, IRB El-Kantara (Biskra) et CR Draria. Par ailleurs, cinq jeunes cyclistes algériens sont engagés à partir de ce dimanche au 17e championnat des Jeux olympiques des sports scolaires «Gymnasiades 2018» à Marrakech (Maroc). Il s’agit de Benganif Seddik, Merdj Aymen, Noura Cherif, Djidjeli Raouf et Boukhari Youcef sous la conduite de l’entraîneur national juniors, Abdenour Bendib.