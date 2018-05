Sur les réseaux sociaux : M. Ould Abbès appelle à défendre le bilan du président de la République

S’inscrivant dans la dynamique des technologies de l’information et de la communication, et voulant se rapprocher plus des citoyens, le Front de libération nationale a présenté hier son nouveau site web. C’est en effet au cours d’une rencontre avec les chargés de communication et des réseaux sociaux des mouhafadas de tout le pays, au siège du parti à Hydra, que son secrétaire général, M. Djamel Ould-Abbès, à présenté une version plus moderne, actualisée et bien alimentée du site du FLN, qui «constituera désormais la vitrine de notre formation, pour promouvoir son image, rapporter une information fiable et instantanée et aussi donner un large aperçu de nos différentes activités sur le terrain».

Apparemment très fier du résultat de la nouvelle version du site internet, Ould-Abbès précise que «le FLN doit impérativement rattraper le retard accusé dans ce domaine en faisant preuve de responsabilité dans le traitement des informations». Dans cette optique, il a appelé l’ensemble des chargés de communication à «fournir plus d’efforts et multiplier les initiatives pour occuper la Toile et renforcer la présence du parti sur les réseaux sociaux».

Dans la nouvelle version du site électronique, l’essentiel de la page se concentre sur les activités du président du parti, M. Abdelaziz Bouteflika, et celles du secrétaire général. On peut y trouver toutes les actualités concernant le président et les actions qu’il entreprend. Le site est disponible en quatre langues : arabe, amazighe, française et anglaise.



« Il faut que vous sachiez que c’est le Chef de l’État qui décide de sa candidature ou pas à la prochaine présidentielle »



Évoquant, en cette occasion, le président de son parti, Ould-Abbès a tenu à mettre les choses au clair. «Il faut que vous sachiez que c’est le Chef de l’État qui décide de sa candidature ou pas à la prochaine présidentielle», a-t-il dit, soulignant qu’«au vu de toutes les réalisations accomplies sous la gouvernance éclairée du Président Bouteflika, notamment le rétablissement de la paix et de la sécurité, nous lui avons demandé de poursuivre sa mission en réponse à l’appel des militants et des citoyens. Il est de notre devoir le plus absolu d’agir de cette manière». Partant de là, Ould-Abbès a appelé les partis qui soutiennent le programme du Président à se positionner en sa faveur. «À une année de la présidentielle, les choses doivent être claires. S’ils soutiennent le Président, ils n’ont qu’à s’exprimer. Ils ne doivent pas rester dans le vague et les atermoiements.»

Et c’est pour encourager les indécis que celui-ci est revenu sur le bilan du Président en évoquant les 4 millions de logements réalisés en 20 ans, les 27 .000 écoles construites et le développement tous azimuts des transports, la réalisation de l’autoroute Est-Ouest, le métro, le tramway, la modernisation du rail...

Ould-Abbès a également mis en avant le règlement définitif du problème de l’eau potable pour les habitants d’Oran, grâce au projet MAO (Mostaganem, Arzew, Oran) et les habitants de Tamanrasset, grâce au gigantesque projet de transfert sur 750 km d’Aïn Salah jusqu’à Tamanrasset. Poursuivant le bilan politique du Président Bouteflika, Ould-Abbès a également mis en avant ses qualités d’homme de paix, soulignant la mise en place d’une vision politique audacieuse, celle de «la réconciliation nationale», sa mission prioritaire, après son avènement en 1999. Dans ce contexte, il rappelle qu’il était chargé par le Président, de suivre, en sa qualité de ministre de la Solidarité nationale, le dossier des repentis. La consécration progressive de l’amazigh, langue nationale, puis langue nationale et officielle, et la création d’une académie sont au nombre des avancées politiques mises en valeur par Ould-Abbès, qui met en exergue également la promotion du rôle politique des femmes, dont le nombre est passé de 15 députées en 1997, à 156 actuellement. S’adressant aux journalistes présents dans la salle, le SG du FLN leur a rappelé les acquis que la corporation a obtenus durant ces deux dernières décennies, soulignant la liberté de la presse avec 170 quotidiens, la dépénalisation du délit de presse et également la liberté du culte et la réforme de la Justice, et qui sont autant d’acquis de ce bilan politique.

Djamel Ould-Abbès a également tenu à rappeler le fait que l’Algérie a échappé au «printemps arabe», grâce «à la lucidité et à la sagesse du Président Bouteflika», et à la vigilance des forces de l’ANP. «Ce sont les sionistes qui étaient derrière le printemps arabe, pour diviser et détruire les pays arabes et musulmans», a-t-il prévenu, avant d’inviter les membres de la presse et le grand public à visiter le nouveau site et à donner leur avis sur sa conception.

Mohamed Mendaci