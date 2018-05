Sortie pédagogique au Barrage de Keddara : Au fil de l’eau

Favoriser la prise de conscience de l'importance de l'eau dans notre environnement, développer la culture scientifique, technique et environnementale, pour viser l'accession à une attitude citoyenne, doter les élèves d'outils cognitifs pour leur sensibilisation et leur information sur la question..., tel est l’objectif visé par les sorties pédagogiques et de découvertes organisées par l’association de volontariat « Touiza » de la wilaya d’Alger au profit des élèves des établissements scolaires de la capitale. Des enfants de différentes écoles relevant de plusieurs communes se sont déplacés tout récemment au barrage de Kadarra de la wilaya de Boumerdes. Cette visite pédagogique avait pour objectif de sensibiliser les élèves aux thématiques «Eau», «Biodiversité» et «Agriculture biologique et alimentation» ainsi que de voir les possibilités d’accompagnement du projet pédagogique pour les élèves. Sur les lieux, des explications sur le thème ont été fournies aux enfants accompagnés de jeux pédagogiques La première séance a permis aux élèves de découvrir le barrage sur le plan historique, sa capacité et ses différentes sources d'énergie. Ils ont, à cette occasion enregistré des explications et des informations sur la notion d'énergie renouvelable et non renouvelable ainsi que le cycle artificiel de l'eau. Ils ont pu constater de visu l'utilisation du réservoir du barrage et de l'eau comme énergie. Les élèves ont découvert en outre les différents produits agricoles (fruits, légumes, viandes, poissons, céréales), leur consommation responsable l'importance de leur traçabilité... Cela les a mené à découvrir aussi la notion d'équilibre alimentaire par l'étude de leurs repas mais également des coutumes alimentaires. Enfin, à partir des activités physiques réalisées par les enfants au cours de la journée, les différents thèmes de cette journée ont permis aux enfants de mieux connaitre le milieu naturel, sa faune et sa flore ainsi que leur patrimoine et les enjeux des économies d’eau pour un développement durable.

Pour les enfants, ce genre de sorties sur le terrain est «bénéfique». «J’ai beaucoup appris sur l’eau, les barrages et l’énergie. Cette sortie m’a enseigné que l’eau n’est pas seulement un ensemble de molécules d’hydrogène et d’oxygène. C’est une ressource abondante et relativement bon marché, c’est surtout la base de la vie, autour de laquelle s’organise la société humaine, plus généralement toutes les formes de vie. Cette source a une signification profonde dans la vie de l’homme et porte en elle un potentiel affectif considérable qui oblige au partage. Les sociétés se bâtissent autour des points d’eau et mettent en place les fontaines et les puits auxquels chacun a naturellement droit», relèvent les élèves qui ont appris la leçon par cœur à savoir combattre le gaspillage afin que l’eau soit disponible pour tous.

Farida Larbi