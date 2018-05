Concours à Tizi-Ouzou : Prolongement des inscriptions jusqu’au 20 mai

Les inscriptions pour la sixième édition du concours Rabah Aissat du village le plus propre organisé par l’Assemblée populaire de wilaya (APW), qui devaient se clôturer hier, ont été prolongées jusqu’au 20 mai a-t-on appris des organisateurs.

Le président de la commission santé, hygiène et protection de l'environnement (CSHPE), Sidali Youcef, a indiqué à l’APS que «les inscriptions pour participer à cette compétition écologique s’étaleront jusqu’au 20 mai prochain, sur sollicitation de nombreux comités de villages qui n’ont pas pu, faute de temps, déposer leur candidature», a-t-il dit.

Le dossier est constitué d’une fiche d’inscription remise par l’APW à qui doit être remplie et déposée jointe d’une demande de participation signée par le président du comité du village ou son représentant, a déclaré ce même élu qui a fait savoir qu’une centaine de comités de village ont déjà déposé, jusqu’à hier à la mi-journée, leur dossiers.

Pour cette nouvelle édition le nombre des lauréats a été revu à la hausse puisqu’il a été porté à 10 alors qu’il était de 8 en 2017 et de 6 en 2016.

S’agissant des prix qui seront remis lors d’une cérémonie qui sera organisée en octobre prochain, une révision à la hausse du prix qui sera accordé au village qui arrivera en haut du classement, a été aussi décidée. Ce montant passera de 8 à 9 millions de DA. Pour les autres prix le montant du prix sera inchangé. Les villages qui seront classés 2e, 3e, 4e, et 5e recevront respectivement des prix d’une valeur de 7, 6, 5 et 4 millions de DA. Ceux qui a arriveront à la sixième, septième et huitième place recevront chacun une subvention de 3 millions de DA.