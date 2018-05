« Virus » des villages propres contagieux, et c’est tant mieux !

«Tous unis pour un cadre de vie meilleur, un environnement propre.». Les voix s'élèvent, elles raisonnent et se font entendre dans les villes et les villages des quatre coins du pays.

Le civisme, la réconciliation avec la notion du vivre ensemble, agir main dans la main pour faire la peau à l'insalubrité, protéger son espace ou tout simplement donner une belle image de son quartier font route, ces dernières temps, chez nous. C’est même une revendication citoyenne autour de laquelle se mobilisent jeunes et moins jeunes. C’est un fait, on se passionne aussi pour les bonnes causes, comme rendre son cadre de vie agréable et où il fait bon vivre. Aujourd'hui, nos villes et villages rompent le silence pour dire haut et fort que la propreté, c'est aussi leur affaire. Des concours sont organisés pas uniquement dans les grandes agglomérations, mais également dans les petits faubourgs où tout le monde n’hésite plus à retrousser les manches pour dire non à la dégradation de son environnement. Des concours de villages «pas comme les autres» reviennent chaque années pour donner de la fraîcheur à des petits patelins qui font parler d’eux, grâce à leur esprit de civisme et à l’implication des habitants dans la lutte contre l’insalubrité.

Après les associations de quartiers dans les grandes villes et le mouvement associatif, à caractère environnemental et écologique, c’est au tour des villageois de se mettre à l’heure de la «grande toilette» des rues et ruelles et l’organisation.



Boumerdès sur les traces d’Iguersafene et de Tiferdoud



L’expérience, en fait a débuté il y a quelques années, plus exactement en 2014, lorsque le président du comité de village d’Iguersafene, situé au cœur de la forêt de l’Akfadou relevant de la ville des Genêts, avait eu l’idée de lancer un concours dont la finalité était avant tout d’aller vers des villages sans décharges.

Le tri sélectif, avec la récupération des déchets, au même titre que le compostage en déclin étaient les objectifs fixés par les initiateurs de cette manifestation, devenue depuis une référence, en termes de propreté et surtout de citoyenneté agissante. Le village Tiferdoud avait remporté, haut la main, le 1er prix de ce concours, devenu aujourd’hui, il faut le dire, une référence en la matière.

Le «virus» des villages propres est contagieux, et c’est un mal pour un bien. On ne se contente plus de critiquer l’autre quand il s’agit de préserver l’environnement des habitants, de lutter contre des actes de vandalisme ciblant les espaces verts ou encore d’éradiquer les décharges sauvages qui pullulent dans les quartiers et amochent le cadre de vie. C’est en effet le cas de Thiza, un village perché sur les massifs d’Ammal, situé au sud-est de l’ex-Rocher noir, lauréat du concours «Top-Village».

Thiza, à vrai dire, n’est pas seulement un village propre, mais également un endroit paradisiaque, doté d’un paysage sans égal, à même de lui conférer le statut de ville touristique par excellence. Il ne faut pas oublier que nous sommes aux portes de la saison estivale, et une telle distinction ne peut que donner un coup de pouce supplémentaire à la wilaya de Boumerdès, classée parmi les plus belles régions touristiques en Algérie.

Samia D.