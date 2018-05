M. Ouyahia reçoit le DG de l'Organisation arabe du travail

Le Premier ministre, Ahmed Ouyahia, a reçu, hier à Alger, le Directeur général de l'Organisation arabe du travail (OAT), Fayez Ali El Matiri, qui effectue une visite de travail en Algérie, dans le cadre des travaux de l'Atelier de formation sur le Réseau arabe des données des marchés du travail, indique un communiqué des services du Premier ministre. L'audience s'est déroulée en présence de Mourad Zemali, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale. La veille, le DG de l'OAT a eu des entretiens avec M. Zemali sur les développements survenant sur le marché du travail et la coordination et l'action commune entre les pays arabes, particulièrement en matière de lutte contre le chômage. M. Ali El-Matiri s'est également entretenu avec le ministre de la Formation et de l’Enseignement professionnels, Mohammed Mebarki, avec lequel il a évoqué la possibilité de créer un programme d’échange et de partenariat dans le domaine de la formation professionnelle, «dans une approche de coopération multilatérale interarabe». Le DG de l'OAT a été aussi reçu par la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Ghania Eddalia.